Oblikovalci kulture, ki radi eksperimentirajo

Razstava neodvisnega oblikovalskega kolektiva

© Tadej Kreft

V TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec je do 11. novembra na ogled razstava neodvisnega oblikovalskega kolektiva Grupa Ee, na kateri se predstavljajo z izborom 20 plakatov za Gledališče Glej, Slovensko mladinsko gledališče, Festival Dnevi nemško govorečega filma, steirischer herbst festival, Gradec, Avstrija, 30. in 31. grafični bienale Ljubljana, BIO25 – 25. bienale oblikovanja Ljubljana, Gibanica – Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti, ki so nastali od leta 2009 do danes.

Grupa Ee od leta 2005 deluje v Ljubljani in povezuje Mino Fino, Damjana Ilića in Iviana Kana Mujezinovića, ki delujejo na galerijskem, gledališkem, glasbenem, klubskem, založniškem in teoretskem področju. Še posebno blizu jim je oblikovanje knjig, časopisov in drugih tiskanih publikacij. Najbolj Grupo Ee poznamo po oblikovanju za naročnike s področja kulture, ki jim dopuščajo ustvarjalno svobodo in eksperimentiranje.

© Tadej Kreft

Med njihovimi najbolj znanimi naročniki zadnjih let so gledališča (Slovensko mladinsko gledališče in Gledališče Glej), galerije (MGLC – Mednarodni grafični likovni center Ljubljana; galerija P74 – zavod P.A.R.A.S.I.T.E., galerija Ravnikar, State of concept v Atenah), muzeji (MAO – Muzej za arhitekturo in oblikovanje, projekt Nonument Muzeja tranzitorne umetnosti MoTA; skupina Nonument / Nonument group je leta 2021 prejela Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture, knjigo The Nonument! Book in razstavo je oblikoval Damjan Ilić – Grupa Ee), založbe (Mladina, Maska, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo + Archive Book Berlin, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Motto Berlin, Zavod projekt Atol, Založba Pivec, Založba ZRC SAZU, Društvo Pekinpah, Verlag der Buchhandlung Walter und Franz König) ter festivali (steirischer herbst – Štajerska jesen v Gradcu, Gibanica – Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti, platforma za internacionalizacijo sodobnih performativnih umetnosti Trigger, Festival nemškega filma za Goethejev inštitut Ljubljana, za katerega so zasnovali tudi grafično podobo projekta oziroma razstave in simpozija Marx po Marxu: Kunst-Marx, Gradec 2020