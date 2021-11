»Lutka ni resnična oseba, a še vedno verjamemo vanjo«

IZJAVA DNEVA

"Ena od glavnih prednosti lutkarstva je, da mi kot občinstvo zelo dobro vemo, da lutka ni resnična oseba, to vidimo, a še vedno verjamemo vanjo. To je zelo močno izhodišče, ki ga lahko izkoristimo v pripovedi, da najprej ustvarimo iluzijo, nato pa jo razblinimo ter s tem različne plasti navzočnosti igralcev in lutk uporabimo tako, da se medsebojno dopolnjujejo. Bistvo ni v nadomeščanju igralca z lutko, temveč v uporabi njunih prednosti za to, da ustvarimo razširjeno resničnost."

(Yngvild Aspeli, režiserka lutkovne predstave Moby Dick po literarni predlogi­ istoimenskega romana Hermana­ Melvilla, ki bo premierno uprizorjena danes v Cankarjevem domu; v intervjuju za Delo)