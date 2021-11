Sally imajo vsi radi

Najpopularnejša pisateljica mlajše generacije Sally Rooney je izdala tretji roman, ki v ospredje zopet postavlja iskanje ljubezni in lepote v kaotičnem svetu

Pisateljica o svojem zasebnem življenju razkriva zelo malo. Javne nastope odreja ekonomično, večino časa namenja pisanju in branju.

Spoznajte Alice, Eileen, Simona in Felixa, štiri prijatelje v poznih dvajsetih. Simon je v resnici nekoliko starejši, trideset-in-nekaj-letnik, ampak trideseta so itak nova dvajseta. Alice je pisateljica, ki je z dvema romanoma dosegla mednarodno slavo. Ima vse, kar si je kadarkoli želela: uspeh, slavo, denar. Že v mladosti je sanjarila o tem, da bi se po nečem izrazito razlikovala od drugih, kar ji je tudi uspelo. Kljub temu je po izidu druge knjige doživela živčni zlom in pristala v psihiatrični bolnišnici.