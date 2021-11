Kako bodo novi ukrepi vplivali na Liffe

Na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu (Liffe) bo kpaciteta dvoran omejena na polovico, sedežni red pa ne bo veljal

Cankarjev dom

© Liffe

Zaradi novih vladnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19 bodo veljale prilagoditve tudi pri organizaciji in sporedu Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe). Tako so morali organizatorji omejiti kapaciteto dvoran na polovico, sedežni red pa ne bo veljal. Za že razprodane filme bodo v program uvrstili dodatne projekcije.

V ponedeljek bodo začeli veljati ostrejši ukrepi, ki jih je na petkovi seji sprejela vlada. Med drugim bodo javne kulturne prireditve dovoljene le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Na Liffu zato sedežni red ne bo veljal, so za STA pojasnili v Cankarjevem domu. Pred novimi ukrepi so namreč organizatorji lahko prodajali vse sedeže v dvorani, skladno z novimi uredbami pa so kapaciteto dvorane morali omejiti na 50 odstotkov: "Že napovedane dogodke v prihodnjih tednih lahko torej izvedemo le tako, da sedežni red ne velja."

"Že napovedane dogodke v prihodnjih tednih lahko izvedemo le tako, da sedežni red ne velja."

Za razprodane filme in tiste, pri katerih je prodaja že presegla 50 odstotkov kapacitete dvorane, bodo v program uvrstili dodatne filmske projekcije - če ne bo šlo drugače, tudi v terminih po koncu festivala. Dopolnjen seznam bodo objavili do začetka festivala prihodnjo sredo.

Kot so poudarili organizatorji, za zdaj nihče od napovedanih gostov še ni odpovedal prihoda na festival. "Upamo, da bomo tudi v letošnji različici festival v celoti - torej tudi pogovore, predavanja in debate z gosti - izvedli v čim večjem obsegu," so dodali.

"Upamo, da bomo tudi v letošnji različici festival v celoti - torej tudi pogovore, predavanja in debate z gosti - izvedli v čim večjem obsegu."

Kot so zapisali na spletni strani, pa na željo producenta na letošnjem Liffu ne bo prikazan Film Kapa. Zaradi slabih epidemioloških razmer in ker je vsebinsko film vezan na predbožični čas, so se ga odločili premierno prikazati šele na naslednjem Liffu, novembra 2022. Kupljene vstopnice za ta film je moč zamenjati za drugo prireditev (možnost doplačila), dobroimetje ali pa kupnino vrnejo.

Letošnji Liffe bodo odprli v sredo s projekcijo filma Pravi moški režiserke Marie Schrader.

PREBERITE TUDI: