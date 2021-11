Dnevi novega slovenskega filma v Sarajevu

Občinstvo si bo lahko brezplačno ogledalo tri filme

Zastoj

Od 10. do 12. novembra bodo v Sarajevu že peto leto zapored potekali Dnevi novega slovenskega filma, tradicionalno v Kinu Meeting Point, ki je osrednje mestno filmsko zbirališče. Otvoritveni film bo Sanremo scenarista in režiserja Miroslava Mandića.

Film govori o Brunu in Duši, ki živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. Kljub temu sta vesela vsakega novega srečanja. Igralec Sandi Pavlin je za vlogo Bruna na minulem filmskem festivalu v srbskem Leskovacu prejel nagrado za najboljšega igralca. Film je prav tako slovenski kandidat za mednarodnega oskarja.

Naslednji dan bo na sporedu projekcija filma Zastoj režiserja Vinka Möderndorferja. Film pripoveduje o srečanju dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega. Nesreča in tragični dogodek pa ju v eni sami noči usodno združita in najbrž povežeta za vse življenje. Mirjam Korbar je na minulem 15. Mostarskem filmskem festivalu – festivalu filmske igre prejela nagrado »Drevo ljubezni« za najboljšo glavno žensko vlogo.

Zadnji dan si bo občinstvo lahko ogledalo še celovečerni igrani film Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca. Zgodba spremlja Frenka Mavriča, ki na zapuščinski razpravi po očetu ugotovi, da je pokojniku, ki je bil svojčas pomembna oseba v ozadju slovenskega osamosvajanja, na švicarskem bančnem računu ostalo nekaj milijonov pomanjkljivo opranega denarja. Frenkov nekoliko mlajši brat, ki se je pravočasno prilagodil družbenim spremembam, bi s pripadajočo dediščino brez predsodkov dokapitaliziral svoje poslovne ambicije. Frenk, ki ostaja zvest svojim socialističnim vrednotam, pa začne odkrivati nečedno ozadje te dediščine. Milijoni med bratoma vnamejo nepomirljiv spor, v katerem se odražajo številni družbeni konflikti sodobne Slovenije. Film je na 67. festivalu v Pulju, v tekmovalnem programu manjšinskih hrvaških koprodukcij, prejel zlato areno za režijo.

Dnevi novega slovenskega filma se pripravljajo v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Lektoratom slovenskega jezika na oddelku za slovanske jezike in književnost Filozofske fakultete Univerze v Sarajevu in Društvom Slovencev Ivan Cankar v Sarajevu, ter s podporo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani, Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vsi filmi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, vstop na projekcije filmov, ki se bodo vrteli vsak dan ob 20. uri, je prost.