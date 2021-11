Prostor, kjer biva upanje

Premiera performativne instalacije kolektiva Hupa Brajdič

© Andrej Zavašnik

V Podhodu Ajdovšćina v Ljubljani bo danes, ob 18. uri in 20. uri premiera performativne instalacije Kakor spodaj, tako zgoraj umetniškega kolektiva Hupa Brajdič, ki se pogreza v podzemlje ter s skupinskim umikom ustvarja prostor, kjer biva upanje. Trinajst performerk in performerjev trmasto vztraja in z glavo rine skozi zid. Ve se, da zgoraj brez spodaj ne obstaja, in če lahko izbiramo, smo mi raje tisti spodaj.

V eni od zapuščenih izložb nekdaj živahnega podhoda se zdi, da je vsak up zaman. A upanja se ne da tako zlahka pokopati, četudi biva nekaj metrov pod zemljo. Med tistimi pozabljenimi, brezdomnimi in marginalnimi, se Hupa Brajdić odene v kartonaste škatle in v pol ure trajajočem performansu odkriva kje, zakaj in kako obstaja upanje. "Čeprav se zdi, da so časi brezupni, se zavedamo, da so to tudi časi, kjer skozi najmanjše pore, ter v najtemnejših kotičkih mesta, obstaja nekaj kar svet potiska naprej," so zapisali v Hupi Brajdič.

Hupa Brajdič združuje raznovrstne ustvarjalce in deluje na presečišču različnih medijev. Brez pretiranega žanrskega opredeljevanja se loteva gledališča, filma ter glasbenega ustvarjanja, ter med svoje vrste pogosto povabi tudi gledalce. Tokratna performativai inštalacija je nastala pod umetniškim vodstvom Kristine Aleksove.

Ustvarjalci in izvajalci: Ana Škreblin Pirjevec, Alja Bulič, Didi Delajda Solin, Inti Šraj, Iva Tratnik, Katarina Jenšterle, Kristina Aleksova, Matej Lazar, Olja Grubić, Rok Kravanja, Tea Grahek Lebar, Tina Glavič Novak, Tini Rozman

Umetniško vodenje: Kristina Aleksova, zvočna podoba: Srečna Mladina, oblikovanja luči: Gregor Kuhar, scenografija in kostumografija: Olja Grubić, promo video: Tea Grahek Lebar, Tina Glavič Novak

Ker je dogodek zaprtega tipa, za udeležbo kontaktirajte Tino Glavič Novak na e-naslov hupa.produjcija@gmail.com ali telefonsko številko 041 274 349.