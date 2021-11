Zaključni teden grafičnega bienala

Bienale se bo zaključil z maratonskim vodstvom

JoeyHolder: AbysalSeeker (Švicarija)

V zadnjem tednu 34. grafičnega bienala Ljubljana bo v ospredju dogajanja dvodnevna mednarodna konferenca ISKRA DELTA, ki je sestavljena iz treh sklopov: Biti danes državljan sveta?, Konferenca YUFU in ISKRA DELTA pogovori. Zaključila se bo z razglasitvijo nagrajencev 34. grafičnega bienala Ljubljana. Zadnji bienalski vikend pa bo prinesel predstavitve projektov avtorjev Aleksandre Domanović, Lawrencea Leka, Marka Peljhana in umetniškega dvojca Nascent. Končal se bo z nedeljskim maratonskim vodstvom.

V četrtek, 18. novembra, bo v Švicariji ob 9. uri potekala mednarodna konferenca projekta Perennial Biennial z naslovom Biti danes državljan sveta?. Kozmopolitizem je na splošno ideologija enakosti vseh ljudi, ki predpostavlja, da smo vsi državljani sveta. Zaradi globalne omreženosti sodobnega sveta in razraščanja liberalnega kapitalizma je ideja kozmopolitizma postajala vseprisotna, tudi na polju sodobne umetnosti, na katerem so bienali in ostale velike ciklične razstave postali najpomembnejše prizorišče liberalnega kozmopolitizma. Na konferenci bodo sodelovali Alia Swastika, Sami Al Daghistani, Aljoša Pužar, Mahret Ifeoma Kupka, Jo-Anne Birnie Danzker in Kostis Stafylakis.

V večernem programu bo ob 19. uri na AGRFT (Aškerčeva 5) na ogled projekcije filma Sramežljivi radikalci. To je portret prejemnika velike nagrade 33. grafičnega bienala Ljubljana Hamje Ahsana, umetnika, pisatelja, aktivista in kustosa, ki živi in dela v Londonu in Maastrichtu. Filmsko projekcijo bo spremljal pogovor s Hamjo Ahsanom in režiserjem Tomom Dreamom. Pogovor bo moderiral Matic Majcen. Četrtkovo konferenco bodo v živo prenašali tudi na MGLC Facebook profilu.

Mark Fridvalszki (MGLC)

V sodelovanju z Zavodom Maska bo v petek, 19. novembra ob 9. uri v Švicariji potekala Konferenca YUFU. Osrednja tema bo jugofuturizem, ki sledi zgledu drugih etnofuturističnih gibanj, kot so afrofuturizem, sinofuturizem, baltski etnofuturizem ali hungarofuturizem. Le-ti na taktično različne načine krepijo periferne identitete in subverzivno afirmirajo posamezne kulturne kuriozitete. Poglede na to temo bodo predstavili Tibor Hrs Pandur, Dinko Kreho, Vera Mevorah, eurovicious, Enea Kavčič & Maks Valenčič in Mladen Zobec.

Petkov program se bo ob 17. uri nadaljeval z dogodkom ISKRA DELTA pogovori. Panel se bo osredotočil na orodja »tvorjenja svetov« ter prakse zamišljanja, konstruiranja, prototipiranja in udejanjanja alternativnih sedanjosti/prihodnosti. Sodelovali bodo Bogna Konior, Kaja Kraner, Jen Kratochvil in Simon O'Sullivan. Predavanjem bosta sledila kratko performativno predavanje in projekcija videa Diffractions Collective. Pogovor bo moderirala kuratorka bienala Tjaša Pogačar.

Dan se bo zaključil ob 19.30 z razglasitvijo nagrajencev 34. grafičnega bienala Ljubljana in predvajanjem videospotov Kukle Kešerović ob 20. uri. Petkov program bodo v živo prenašali tudi na MGLC Facebook profilu.

V soboto 20. novembra ob 11. uri bo v Galeriji TR3 svoje delo predstavila Aleksandra Domanović, ob 17.30 bo v Švicariji svoje delo predstavil Lawrence Lek, sobotni program pa se bo končal ob 19. uris pogovorom s slovenskim umetnikom Markom Peljhanom.

V nedeljo, 21. novembra ob 11.00 bp sledilo zadnje maratonsko vodstvo (Galerija TR3, Grad Tivoli, MGLC Švicarija) in predstavitev projekta umetniškega dvojca Nascent. Sledilo bo še zadnje maratonsko vodstvo, ki ga bo tokrat izvedla asistentka kuratorke Lara Mejač, in bo obenem sklepni dogodek letošnjega bienala.

Prijave na dogodke na elektronskem naslovu trgovina@mglc-lj.si.