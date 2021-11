Deseta obletnica CoFestivala

Od 25. novembra do 2. decembra

Isabelle Schad: Odsev (Reflection)

V Kinu Šiška in drugih prizoriščih v Ljubljani bo od 25. novembra do 2. decembra potekala deseta edicija mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestival. Na odprtju jubilejnega festivala se bo s predstavo Odsev (Reflection) predstavila koreografinja Isabelle Schad, ki je leta 2019 za svoje izjemne dosežke na področju sodobnega plesa prejela Nemško plesno nagrado.

CoFestival je nastal leta 2012, ko so se združili festivali Pleskavica (Nomad Dance Academy Slovenija), Ukrep, festival plesnih perspektiv (do 2013, Plesni teater Ljubljana), in program Modul Dance (Kino Šiška kot član evropske plesne mreže European Dancehouse Network). V desetih letih se je na festivalu zvrstilo okoli 180 dogodkov, na katerih so nastopili najuglednejš domači in tuji umetnice in umetniki.

Ob deseti obletnici so v sodelovanju s Turizmom Ljubljana na Krakovskem nasipu pripravili tudi pregledno fotografsko razstavo Dokumenti plesnih sodelovanj, 2012‒2021, fotografov Urške Boljkovac, Sunčana Stona in Nade Žgank, ki so s svojimi pogledi in izrezi CoFestivalu priskrbeli fotozgodbo.

Na festivalu bodo letos gostili koreografinjo Isabelle Schad, ki je leta 2019 za svoje izjemne dosežke na področju sodobnega plesa prejela Nemško plesno nagrado, avtorja in izvajalca Jonathan Burrows in Matteo Fargion pa sta za predstavo Duet, kjer oba sedita v New Yorku prejela ugledno nagrado Bessie. Plesalka in koreografinja Anna Nowicka (predstava Utripanje) je pred selitvijo v Berlin nekaj časa živela in delala v Ljubljani, z na festivalu Masdanza nagrajeno predstavo Goofy bo na CoFestivalu nastopila izraelska koreografinja in plesalka Roni Chadash. Duet Zamišljeno Sheene McGrandles je bil leta 2020 izbran v program Nemške plesne platforme. Festival bo gostil tudi Christosa Papadopoulosa, ki velja za eno najvidnejših imen sodobnega plesa, ter bolgarskega umetnika Jasena Vasileva.

Jasen Vasilev: Nemogoča dejanja ((Impossible Actions)

Tudi letos bo del programa posvečen teoriji oziroma diskurzivnemu programu (predstavitev nove izdaje časopisa Maske Glas sveta, film in diskusija Infrastruktura in pogoji za delo, delavnica plesne kritike Plesna okulistika) ter domačim izvajalkam in izvajalcem. Vito Weis se bo predstavil s Slabo družbo, Snježana Premuš pa s predstavo Vsak zdaj je čas, prostor.

"V letošnji program CoFestivala smo uvrstili odprta, proceduralna plesna dela, kakor tudi stabilnejše koreografske strukture, vendar niti ena niti druga ne bi nastala brez zelo podrobnih in izvirnih raziskav gibanja ter specifičnih metodologij, ki so z njimi povezana. Nekateri izmed koreografinj in koreografov se s tovrstnimi raziskavami spopadajo že desetletja, zato so njihova znanja izjemno dragocena in zanimiva. Tako kot gledalci tudi oni postopoma razvijajo svoj recepcijski instrumentarij, povezan s kinestetično empatijo in inteligenco, oboji pa se zavedajo, da ta proces nikoli ni zaključen, da ni stvar produkcijske rasti, temveč ustvarjalnega razvoja, da se izkustvenega časa ne da prehiteti z nematerialnimi informacijami in da je prav čas stika (ali celo dotika) ključen, če se želimo prebiti onstran gotovih in razvidnih telesnih lupin, ki se ne zmorejo premikati brez takšne ali drugačne koreografije," je zapisala ekipa CoFestivala.