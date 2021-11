Uspeh slovenske LGBT+ literature za otroke in mladino

Med 16 prispevki, ki prihajajo z vsega sveta, je v mednarodnem zborniku tudi poglavje o slovenski otroški in mladinski književnosti

Pri angleški založbi Anthem Press je izšel zbornik International LGBTQ+ Literature for Children and Young Adults (Mednarodna LGBTQ+ književnost za otroke in mladino), ki sta ga uredili B. J. Epstein in Elizabeth Chapman. Med šestnajstimi prispevki, ki prihajajo z vsega sveta, je tudi poglavje o slovenski otroški in mladinski književnosti.

"Zbornik obravnava LGBTQ+ literaturo za mlade po vsem svetu, v njem pa so zbrani prispevki, napisani z različnih znanstvenih in aktivističnih perspektiv, ki analizirajo, o čem govorimo, ko pišemo (ali ne pišemo) o LGBTQ+ temah za mlade. Posamezna poglavja se osredotočajo na reprezentacije seksualnosti in spolnih identitet, prikazovanje LGBTQ+ družin, cenzuro, prevajanje in izdajanje LGBTQ+ književnosti za mlade," je zapisal Brane Mozetič, urednik zbirke Lambda pri Društvu Škuc.

Brane Mozetič,

urednik zbirke Lambda pri Društvu Škuc

"Medtem ko je bila mednarodno gledano doslej dovolj poglobljeno obravnavana LGBTQ+ literatura za mlade v angleškem jeziku, je to prvi pregled LGBTQ+ otroške in mladinske književnosti z vsega sveta, zlasti izven angleško govorečih držav/kultur, in jo povezuje s širšimi družbenimi, političnimi, jezikovnimi, zgodovinskimi in kulturnimi vprašanji," je še zapisal Mozetič.

Poleg Grenlandije je Slovenija edina predstavnica manjših književnosti (pa tudi edina država iz Vzhodne Evrope), avtor slovenskega poglavja Andrej Zavrl pa predstavi položaj in različne pristope k pisanju o LGBTQ+ v Sloveniji v izvirno slovenskih in prevedenih besedilih otroške in mladinske književnosti. Posebno priznanje pa je pripadlo slovenski avtorici Alenki Spacal, saj je ilustracija iz njene slikanice Mavrična maškarada (Škuc-Lambda, 2013) na naslovnici tega zbornika.