Vanja Pirc | foto: Uroš Abram

»To, kar se dogaja zdaj, je totalni prevzem«

Igor Samobor, ravnatelj SNG Drama Ljubljana, o razlogih za svoj odstop, o Simonitijevi nerazumni blokadi nujno potrebne obnove gledališča in kulturni vojni, ki jo bije sedanja vlada

Igor Samobor v prostorih, ki jih je ministrstvo za kulturo za potrebe prenove in širitve ljubljanske Drame pred tremi leti kupilo v sosednji Nemški hiši. Minister Vasko Simoniti je to rešitev vrgel iz projekta.

© Uroš Abram

V ponedeljek je Igor Samobor sporočil, da po osmih letih vodenja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana nepreklicno odstopa s položaja. V pismu, ki ga je delil z javnostjo, je zelo odkrito in natančno pojasnil, kako je sedanja oblast z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem na čelu zablokirala nujno potrebno obnovo osrednjega slovenskega gledališča, ki deluje v 110 let stari, zelo dotrajani palači, in da sumi, da je do tega prišlo zato, ker se je minister pravzaprav želel s položaja znebiti njega. Odzivi na odstop so si enotni – tako tisti, ki so Samoborja vseskozi podpirali, kot tisti, ki so bili do njegovih repertoarjev ali iskanj poti do novega občinstva kdaj tudi kritični, se strinjajo, da gre za veliko škodo, za še eno veliko sramoto ministra Simonitija. Odhaja profesionalec, ki se je do zadnjega boril za prepotrebno prenovo in jo je tudi pripeljal skoraj do začetka.

Pred nekaj tedni so nas osupnili videoposnetki iz ljubljanske Drame, ko je med hudim nalivom vanjo vdrla voda. Znamenite rdeče stopnice so se spremenile v gorski hudournik.