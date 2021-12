Pahorjeva politika in Janševi nestrpni tviti

Resnico je težko gledati in težko je gledati Politiko 2.0 Boruta Krajnca

Predsednik republike na otvoritvi največjega trampolinskega parka v Sloveniji, 30.11.2017

© Borut Krajnc

V Galeriji Salsaverde v Izoli bodo, 3. decembra ob 18. uri odprli razstavo Mladininega fotoreporterja Boruta Krajnca z naslovom Politika 2.0. Gre za nadaljevanje projekta Politika iz leta 2014 z nestrpnimi tviti predsednika vlade Janeza Janše. Na razstavi bo predstavljenih 12 slik iz koledarja Politika in nestrpni tviti predsednika vlade iz današnjega časa.

"Resnico je težko gledati in težko je gledati Politiko 2.0 Boruta Krajnca. Iz lepe forme politične kampanje, ki je politika navidezno vračala med ljudstvo in smo se ji zaradi populizma smejali, pa ga vendar volili, je politika resnično stopila med ljudstvo na digitalnih omrežjih, stopila na najnižjo poličko človeškega izražanja. Dolgo za nami so časi, ko je imela politika ali njen predstavnik veljavo in ugled, gre le za stolčke in plače, seveda. Danes so to posamezniki, ki zato skušajo biti enaki ljudstvu in za nabiranje političnih točk se jim zdi, da je najbolje, da se vedejo enako, ali da stopijo še korak prek in dvigujejo mejo dovoljenega in etičnega v družbi do skrajnih meja," je zapisala Petja Grafenauer.