Nazaj k Mariji Tereziji

(Disciplina je duša janšizma)

»Red je duša življenja ... Red je vse.«

— Marija Terezija o redu in disciplini

»Rekreacija sicer ne preprečuje okužbe s kovidom ali bolezni, a vsaj krepi splošno odpornost, optimizem in vedrino v tem zelo posebnem času ...«

— Borut Pahor je pod fotografijo svojega razgibavanja v fitnesu napovedal, da se bo končno tudi on aktivno vključil v reševanje težav s pandemijo (Instagram, 21. 11. 2021)

»Danes bom vodil 2. trialog z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom o reviziji mandata Europol. V času kosila sem si ogledal razstavo 30 vrhov za 30 let v okviru tedna v Bruslju. Družbo mi je delal Luka Dončić.«

— Notranji minister Hojs je po nemarnem omenjal Luko Dončića, ki predstavlja diametralno nasprotje Slovenije, kot jo razume Janševo ljudstvo (Twitter, 30. 11. 2021)



Zdi se, da je Sloveniji usojena razcepljenost med likoma matere Terezije in Marije Terezije. Patološko narcisoidni Pahor sporoča mestu in vasi, da se bo končno tudi on aktivno vključil v reševanje težav s pandemijo. Če je še do včeraj veljalo, da je zaradi samozazrtosti pripravljen kršiti zapovedane omejitve in ogrožati zdravje in življenje tudi najbolj ogroženih, denimo starostnikov v domovih, je sedaj aktiviral svoje potenciale. In to kako! Bebavo smejoč se pozira v telovadnici, obkrožen z mučilnimi in nategovalnimi napravami in orodji. Ni čisto jasno, koliko bo koristilo, a v dobri veri sporoča, da če že ne premore ravno modrosti, širi vsaj vedrino, dobro voljo in ljubezen. Pač kot nekakšna politična izpeljanka Matere Terezije. Na drugi strani pa je nedavno vnesena v politični žargon nova kategorija. Namreč lik Marije Terezije. Z njim je sicer označil poslanec Breznik šolsko ministrico Kustečevo.