»Odprla so se mi vsa vrata, za katera sem si to želel«

Aleksander Gadžijev, pianist in vrhunski glasbenik, ki se počasi prebija med najbolj iskane mlade pianiste na svetu, o svojih letošnjih dosežkih na najuglednejših klavirskih tekmovanjih, današnji vlogi klasične glasbe in odraščanju na dvojezičnem območju med Slovenijo in Italijo

Aleksander Gadžijev med zgodovinskim nastopom na Chopinovem tekmovanju v Varšavi, s katerim si je oktobra letos priigral drugo mesto.

© Golik Darek

Ko je sedel za klavir in po uvodnem orkestralnem delu zaigral prvih nekaj taktov Chopinovega Koncerta v F-molu, smo vsi, ki smo pred nekaj tedni prek spleta spremljali njegov nastop v finalu Chopinovega tekmovanja v Varšavi (blagor tistim, ki so bili dejansko v dvorani!), obnemeli. Mladi pianist Aleksander Gadžijev (1994) igra s tolikšno senzibilnostjo in občutkom, da ni čudno, da mu je to nazadnje prineslo drugo mesto na tem tekmovanju. Na ugledno prireditev na Poljskem, ki poteka vsakih pet let in ima skoraj stoletno tradicijo, se vsakič prijavi približno 500 mladih pianistov z vsega sveta. Gadžijev je prvi slovenski pianist, ki se mu je uspelo prebiti v finale in na prve tri stopničke tekmovanja, s katerimi si najboljši zagotovijo vstopnico na največje koncertne odre na svetu. Prislužil si je tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo sonate. Letos je sicer že zmagal na prav tako pomembnem pianističnem tekmovanju v Sydneyju in se počasi prebija med najbolj iskane mlade pianiste na svetu. Gadžijev, po rodu iz Gorice, mesta na slovensko-italijanski meji, izhaja iz glasbene družine: starši – mama Ingrid Silič je slovenskih, oče Sijavuš Gadžijev pa azerbajdžanskih korenin – so izvrstni pianisti in klavirski pedagogi.

Če malce v šali vprašam – kaj lahko pianist vaše starosti po doseženem drugem mestu na Chopinovem tekmovanju, ki velja za najuglednejše klavirsko tekmovanje na svetu, sploh še doseže?