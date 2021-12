Najnovejša dela Tine Konec

V UGM Studiu Maribor od 11. decembra do 12. februarja

Tina Konec, iz serije Orisi 2020-2021

V UGM Studiu Maribor je od 11. decembra do 12. februarja na ogled razstava Evergreen, na kateri se z najnovejšimi deli predstavlja mlada akademska slikarka Tina Konec. Navdih za njena dela je narava, natančneje drevesa oziroma iglavci. Na papir ali prosojni papir polaga poteze s svinčnikom ali črnim tušem - počasi, v dolgem meditativnem procesu, eno ob drugo.

"Umetnica z izjemno preprostimi likovnimi sredstvi ustvarja nadvse kompleksna dela, ki jih odlikuje tako senzibilnost kot tudi izredna prezenca. Čeprav se navdihuje pri najstarejšem možnem viru – naravi, so njene risbe povsem sodobne. Narave ne posnema dobesedno, temveč svoje "krošnje" sproščeno in intuitivno zgošča in razpušča v fino občutenem ritmu. V načinu umeščanja risbe v praznino papirja, v navidezni preprostosti, v skrajno zgoščenem izrazu in poetičnosti ponekod začutimo esenco, ki je značilna za umetnost Vzhoda. Risbe pogled gledalca usmerijo v krošnje in v nebo, kakor da so odprta vrata v nedoumljivo neskončnost. S pogledom potujemo po gostih temnih pokrajinah in posameznih drobnih poganjkih ter povsod srečujemo mir in popolnost," je zapisala kustosinja Andreja Borin.

Tina Konec, Sence II, 2020

Risbe Tine Konec izhajajo iz materialnega pola sveta (umetnica si v prvi fazi risanja pomaga tudi s fotografijo), vendar se v procesu ustvarjanja zgodi premik v presežno. Umetnici uspe združiti bistveno iz obeh polov in ustvariti prepoznavno in sugestivno celoto, ki k tihemu, meditativnemu popotovanju vabi tudi gledalca. V seriji risb z naslovom Sence umetnica dosega fokusirano in tiho prisotnost. Zanima jo neoprijemljivo, fluidno in izmuzljivo prehajanje med še obstoječim in že izginulim. Zdi se, da spremljamo premik enega pola v drugega, da smo v samem središču točke prehoda, ki je v resnici lahko odhod ali tudi prihod. Podobna razmerja raziskuje umetnica tudi v videodelu, ki ga tokrat prvič umešča na svojo razstavo.

Andreja Borin,

kustosinja

Risbe in video Tine Konec na aktualni razstavi so nastajale v času zaprtja in izolacije zaradi epidemije, ko je umetnica živela in ustvarjala doma v Oplotnici. Risbe na razstavi so delno nastale v okviru delovne štipendije, ki jo podeljuje Ministrstvo za kulturo. Avtorji video dela Hommage so: Iztok Koren (glasba), Rožana Švara (montaža) in Tina Konec (koncept in snemanje)

Tina Konec je rojena leta 1992 v Mariboru. Leta 2015 je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pri profesorju Zmagu Lenardiču. Na isti ustanovi je leta 2019 zaključila podiplomski študij slikarstva pod mentorstvom Tuga Šušnika in Nadje Zgonik, trenutno pa je tam vpisana na doktorski študij humanistike in družboslovja.

Za delo Kristalizacija v tehniki tuša na papirju je na 53. mednarodnem slikarskem Ex-temporu v Piranu prejela najvišjo nagrado grand prix (2018), veliko nagrado pa je prejela tudi ne Ex-temporu v Grožnjanu (2018 in 2021). Je tudi prejemnica študentske Prešernove nagrade (2019). Živi in ustvarja v Ljubljani in Oplotnici.