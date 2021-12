Čas, ko se je preoblikovala slovenska umetnost

Razstava Vezi odkriva že pozabljene povezave med Zagrebom in slovenskimi intelektualci

V Zagrebu so se šolali najpomembnejši umetniki slovenskega modernizma, tudi Zoran Mušič (na tleh tretji z leve, v črtasti obleki), Marij Pregelj (v zadnji vrsti peti z leve, z očali in brki) in Gabrijel Stupica (desno zgoraj, z očali in brki), okoli leta 1931 ovekovečeni na fotografiji z zabave študentov na zagrebški likovni akademiji.

© Arhiv Moderne galerije

V začetku 20. stoletja je Zagreb postajal očarljivo mesto, kjer sta se srečevala in drug ob drugega trkala Evropa in Balkan. Po prvi svetovni vojni, ko je Beograd postal prestolnica novonastale države Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS), je Zagreb postajal regionalno gospodarsko središče, hkrati pa je dobil značaj srednjeevropske kulturne metropole. Takrat je življenje v mestih že vibriralo v pestrem kulturnem in družabnem dogajanju, Zagreb je imel okoli 30 kavarn, najbolj priljubljeni sta bili kavarni Royal in Medulić, kamor je mladina zahajala brat časopise in poslušat gramofonske plošče. Ja, to je bil čas prvih gramofonov, jazza, filma, fotografije, začetkov oblikovanja, predvsem pa boja za žensko enakopravnost. Ta se je v zagrebški meščanski glamuroznosti kazala v podobi ženske v kratki resasti charleston obleki z »bubikopf« frizuro in dolgim »cigaretšipcem«, ki se ob najnovejšem gramofonu pozibava v ritmu charlestona ali ragtima in jazza. To je bil čas, ko je Zagreb dobil telefonsko centralo in prvo radijsko postajo; tisti, ki so ponočevali, so obiskovali kabaretne predstave in na novo odprti kino Evropa.