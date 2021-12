Petja Grafenauer | foto: Borut Krajnc

To smo dovolili

Borut Krajnc je nadgradil svoj kultni umetniški projekt Politika. Podobe Boruta Pahorja je postavil nasproti tvitom Janeza Janše in pokazal, da je praznina za prvim in drugim, le da je druga praznina nevarna.

Predsednik republike na otvoritvi največjega trampolinskega parka v Sloveniji, 30. november 2017, 60x90 cm, 2021

Umetnina je vedno izraz individuuma, a močno vezana na čas, prostor, družbo, kapital, politiko, poetiko in življenjske razmere, v katerih nastaja. Predvsem pa še več pove o gledalcih, tistih, ki smo v nekem trenutku prednjo postavljeni. Kadar je kakovostna, govori tudi o pogledu nas samih vase in svoje okolje ob pomoči umetnosti. Si zmoremo odstreti oči in se soočiti z umetniškim projektom Politika 2.0 Boruta Krajnca?