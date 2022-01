Minister Simoniti imenoval novo vodjo ljubljanske Drame

Vesna Jurca Tadel bo mesto vršilke dolžnosti ravnateljice prevzela po novembrskem odstopu dolgoletnega ravnatelja Igorja Samoborja

Vodenje SNG Drama Ljubljana prevzema Vesna Jurca Tadel, ki bo mesto vršilke dolžnosti ravnateljice nastopila po novembrskem odstopu dolgoletnega ravnatelja Igorja Samoborja. Kot so za STA potrdili na ministrstvu za kulturo, jo je za v. d. ravnatelja javnega zavoda imenoval minister Vasko Simoniti z današnjim dnem največ za dobo enega leta. Na ministrstvu so še zapisali, da bodo razpis za ravnatelja objavili v obdobju enega leta.

Vesna Jurca Tadel, dramaturginja, kritičarka, esejistka in prevajalka je bila nazadnje vodja sektorja za umetnost na direktoratu za ustvarjalnost ministrstva za kulturo. Pred dnevi je napovedala, da bo s Samoborjem izvedla primopredajo. V njej bo zabeleženo trenutno stanje na vseh področjih dela ter zavedene vse odprte naloge. Na podlagi tega se bo odločila glede nadaljnjih prioritet.

Samobor, ki je ljubljansko Dramo vodil osem let, je v odstopni izjavi novembra navedel nespoštovanje zavez glede prenove gledališke hiše. Glavne očitke je naslovil na ministra Simonitija, ki da je dosedanja dogovarjanja glede financiranja prekinil. Simoniti je pozneje zagotovil, da se bo postopek obnove zgradbe nadaljeval.

Vesna Jurca Tadel je vrsto let delala kot dramaturginja v skoraj vseh slovenskih poklicnih gledališčih. V sezoni 1985/1986 je bila članica dramaturške skupine SNG Drama Maribor, leta 1986 pa se je zaposlila kot dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer je bila med letoma 1991 in 1992 tudi v. d. umetniškega vodje. Leta 1994 je odšla v Cankarjevo založbo, od leta 1995 pa je bila zaposlena na ministrstvu za kulturo. Leta 2007 je bila predsednica žirije Borštnikovega srečanja, več let je bila tudi članica žirije za nagrado kresnik, včeraj pa je o svojih smernicah spregovorila v oddaji Odmevi na TV Slovenija (posnetek si lahko ogledate na tej spletni povezavi).

