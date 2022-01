O politiki, ki dela za ljudi

Nocoj v Gledališču Glej ljubljanska premiera predstave Pisma iz ječe

© Barbara Čeferin

V Gledališču Glej bo nocoj ob 20. uri ljubljanska premiera predstave Pisma iz ječe, ki je nastala v koprodukciji z Anton Podbevšek Teatrom iz Novega mesta, kjer so jo premierno predstavili oktobra lani. Po motivih italijanskega marksističnega filozofa in politika Antonia Gramscija jo je režiral Juš Zidar.

Tokratna uprizoritev je avtorski projekt, ki iz Gramscijevih teoretskih del in življenjskih trenutkov črpa ključne premise za refleksijo današnjega zgodovinskega trenutka.

"Soočenje z Gramscijevo mislijo ni vedno enostavno, saj gre za erudita, ki 'filozofijo prakse' dojema kot celovit projekt in se mu ni pripravljen odpovedati niti za ceno prostosti. Soočenje s konformizmom, dezorientiranostjo in neangažiranostjo, ki se je tako globoko zalezla v pore sodobne družbe, pa pred nas postavlja žgoča vprašanja," so zapisali v Gleju.

Kot vprašanja so izpostavili: ali smo še zmožni konstruktivnega delovanja kot skupnost, kakšne so naše naloge kot posameznikov v družbi, kakšen je lahko vpliv sodobne civilne družbe na politiko? "Spregovoriti o Antoniu Gramsciju danes pomeni govoriti o humanizmu, o viziji boljšega sveta za vse, o vzpostavitvi pravičnosti in ne nazadnje o politiki, ki dela za ljudi," so še zapisali v Gleju.

Predstava je nastala po besedilih iz izdaj Gramscijevih del Pisma iz ječe in Izbrana dela, v njej pa nastopata Miranda Trnjanin in Žan Koprivnik. Avtorica uprizoritvene predloge in dramaturginja je bila Eva Kraševec, za kostume je poskrbela Tina Bonča.

Antonio Gramsci (1891-1937) je pomembno prispeval k razvoju italijanskega intelektualnega življenja svojega časa ter k zavesti o pomenu lastne kulturne tradicije. Zagovarjal je humanistično vizijo marksizma, ki ga je imenoval filozofija prakse, ter ga poskušal udejanjati tudi kot politični voditelj.

Pisal je filozofske, sociološke, zgodovinske in lingvistične spise, kot novinar in urednik pa je deloval pri najpomembnejših socialističnih italijanskih časopisih, kot so bili Avanti!, Il Grido del popolo in L'ordine nouvo. Večino svojega obširnega opusa Zaporniških zvezkov je napisal v težkih razmerah političnega zaporništva.

