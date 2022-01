Assange postal častni član Slovenskega centra Pen

Julian Assange

© David G Silvers, Cancillería del Ecuador / Flickr

Člani in članice upravnega odbora Slovenskega centra Pen so soglasno izvolili Juliana Assangea za častnega člana Slovenskega centra Pen. Za ta korak so se odločili v upanju, da bo poleg mednarodne tudi njihova podpora pomagala Assangeu na njegovi sodni poti.

Assangea so za častnega člana izvolili 3. januarja. Assange je po njihovi presoji "najbolj pogumen novinar in publicist zadnjih dveh desetletij, za kar osebno in poklicno plačuje izjemno visoko ceno". "Zapreti nekoga samo zato, ker je objavil resnico, je v nasprotju z vsemi demokratičnimi ureditvami, ki temeljijo na svobodi govora in novinarstvu kot četrti veji oblasti," so zapisali v javnem pismu v podporo Assangeu.

Kot navajajo, je njegova glavna krivda, da je z objavami na Wikileaksu razgalil dvoličnost svetovnih demokracij, še posebej, kadar vodijo vojne v tujih državah, kot sta Irak in Afganistan. "Ko obsojamo sodni pregon Juliana Assangea, obsojamo pregon slehernega novinarja in publicista na svetu, vključno s slovenskimi, kadar se znajdejo pod pritiski vplivnežev, ki hočejo resnico prikriti," so poudarili.

Evropska komisija na čelu s predsednico Ursulo von der Leyen in podpredsednico Vero Jourovo je v Akcijskem načrtu za evropsko demokracijo svobodo in neodvisnost medijev postavila med najpomembnejše cilje demokratične Evrope. Svobodo tiska naj bi posebej urejal nov zakon o medijski svobodi, ki bo šel v obravnavo jeseni, so zapisali in izrazili upanje, da bo zaščitil vse pišoče in žvižgače.

"Vsekakor mu je sodni pregon uničil življenje in mu odvzel osnovne človekove pravice. In to samo zato, ker je objavil resnico. Demokracija, ki zatira resnico, vsekakor ni prava demokracija."



Slovenski center Pen

Ob koncu so izrazili bojazen, da bosta za Assangea zakon in z njim zavest o svobodi govora prišla prepozno. "Vsekakor mu je sodni pregon uničil življenje in mu odvzel osnovne človekove pravice. In to samo zato, ker je objavil resnico. Demokracija, ki zatira resnico, vsekakor ni prava demokracija," so sklenili.

Predsednica Slovenskega centra Pen Tanja Tuma je ob tem za STA povedala, da sta se za Assangea zelo zavzela tudi ameriški in angleški center Pen, njuna skupna izjava je objavljena na spletni strani Mednarodnega Pena. Slovenski center Pen po njenih besedah stika z Assangeom še ni navezal. Novico o častnem članstvu ter o tem, da so ga na tak način poskušali zaščititi v Sloveniji, mu bodo sporočili v pismu, ki mu ga bodo poslali v zapor.

Washington želi soditi Assangeu zaradi objave strogo tajnih vojaških dokumentov v zvezi z vojnama ZDA v Iraku in Afganistanu. Assange je sicer v priporu že od leta 2019, čeprav je vmes odslužil kazen zaradi kršenja pogojev pogojnega izpusta. Pred tem je sedem let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb o posilstvu, ki so jih medtem že opustili. Če bi bil v ZDA spoznan za krivega po vseh 18 točkah obtožnice, mu grozi do 175 let zapora.