Zgodbe marginaliziranih skupin, žrtev imperialističnega in kolonialističnega nasilja

Bogata vizualna pripoved Helene Tahir

V Ravnikar Gallery Space v Ljubljani bo od 14. januarja do 11. marca na ogled razstava Helene Tahir z naslovom Words Fail Me, zadnja v nizu velikopoteznih risarskih serij, ki jih umetnica nadgrajuje že več let. Sestavljajo jo razkošen barvit triptih in pet manjših črno-belih risb. V umetničinem likovnem izrazu prednjači figuralika, ki jo je iz začetnih portretov postopoma razvila do celopostavnih upodobitev.

Scenske postavitve v naravni velikosti velikega formata osrednjega triptiha so izrazito pripovedne, umetničin fantazijski svet pa je mestoma romantičen in drugod kaotičen. Zahvaljujoč doslednemu in temeljitemu prevpraševanju medija ji vsaka risba predstavlja nov tehnični izziv. Znotraj tradicionalnega medija je iznašla prepričljivo svež in avtentičen izraz; skozi refleksijo zmožnosti barvic v nasprotju z drugimi mediji, kot sta na primer slika in grafika, raziskuje volumen, proporce, kontraste in svetlobne učinke. Risbe so nasičene z detajli, ki so bodisi natančno izostreni bodisi izkrivljeni do neprepoznavnosti.

"Words Fail Me je bogata vizualna pripoved, v kateri ima vsaka risba svojega protagonista, ki je obdan s spremljajočimi liki, nedefiniranimi predmeti in drugimi nedoločljivimi detajli. Tahir se pogosto vrača k specifičnim tematikam in simbolom, ki niso le vaja v tehniki, temveč imajo že sami po sebi obsežno ikonografsko zgodovino, ki se kaže skozi metaforiko barv, vprašanja svetlobe v odnosu do teme, pomena vode, živali in cvetlic. Ti v novem kontekstu ponujajo alternativne večpomenske iztočnice. Med upodobljenimi liki so nemalokrat pripadniki različnih marginaliziranih skupin, žrtve imperialističnega in kolonialističnega nasilja, odmev njihovih zgodb pa umetnica prepozna tudi v lastni izkušnji. Fragmentirani prizori učinkujejo kot hipni uvidi in vtisi iz njenega življenja, poustvarjeni na papirju, kjer ji služijo kot skorajda osvobajajoča metoda spoznavanja same sebe," so zapisali v galeriji.

Helena Tahir (1992) je zaključila dodiplomski študij grafike in podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija se je izpopolnjevala na Faculty of Fine Arts v Portu in na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Leipzigu. Svoje delo je predstavila na več samostojnih razstavah, med drugim v Lamutovem salonu v Kostanjevici na Krki (2018) in Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani (2020), ter številnih skupinskih predstavitvah v Sloveniji in tujini. Živi in dela na Jesenicah in v Ljubljani.