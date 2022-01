»Oblast je neumna in gledališča ne razume, zato se ga boji«

IZJAVA DNEVA

"Gledališče je neke vrste intelektualni azil za umetnost, za kritiko družbe. Hkrati pa je tudi gledališče v skušnjavi, želi imeti polne dvorane, uprizarja mjuzikle, komedije. Vendar vseeno gledališče časti umetnost, je svetišče umetnosti, in ima zato bolj izbrano publiko, kot jo ima na primer televizija. Gledališče je sposobno, kadar je satirično in kritično, veliko večje kritike družbe kot druge oblike umetnosti. Zato se ga politika, sploh če je nagnjena k totalitarizmu, boji. Dokaz je tudi trenutna situacija, ko je država (Ministrstvo za kulturo) skoraj polovici nevladnih uprizoritvenim ustanovam enostavno ukinilo financiranje. To je dokaz, da se aktualna oblast boji žive besede in kritične gledališke umetnosti. Še več: to je dokaz, da je oblast neumna in da gledališča ne razume, zato se ga boji."

"Film ima lahko mnogo več publike (pri nas sicer ne, drugod po svetu pa), saj filme gleda tudi tista publika, ki sploh ne hodi v gledališča. Film je tudi bolj dostopen in bolj kot gledališče streže splošnemu okusu publike. Pa vendar, zame je prava filmska umetnost tista, ki razkriva človeške odnose in nam da misliti. Tudi v tem je svetovna kinematografija veličastna, kljub neskončni produkciji zabavnih filmskih vsebin."

"Žal je tudi na slovenski nacionalni televiziji vse več oddaj, ki so dejansko popkulturne, pa ne bi smelo biti tako. Resnejše vsebine so hitro potisnjene v pozne termine. V času korone sem več gledal televizijo, ki jo imam tudi sicer zelo rad, in opažam to obsedenost z lahkotno zabavno vsebino. Kot da življenje nima težav, a življenje ima veliko težav in če jih hočemo razrešiti, moramo o njih razmišljati. Umetnost nam pri tem lahko pomaga."

(Pisatelj in režiser Vinko Möderndorfer o tem, da na gledališče gledamo kot na tisto, ki družbi kaže ogledalo; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)