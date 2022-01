»Kako ne ješ mesa, če si od dol?«

Plaktivatov natečaj plakatov, ki opozarjajo na diskriminacijo, tokrat brez zmagovalca. Izbrali pa so deset finalistov.

Eden od izbranih plakatov, ki opozarja na diskiminacijo: "Kako ne ješ mesa, če si od dol?"

Projekt Plaktivat, ki kreativce spodbuja k odzivu na družbeno pereče teme, slovensko javnost pa k razmisleku o njih, je v svoji 14. ediciji v središče postavil diskriminacijo. Na 14. natečaj "Diskriminacija in jaz" je prispelo preko 500 prijav. V izbor žirije pa se je uvrstilo 323 del iz 24 različnih držav.

Plaktivatova žirija se je po dolgem in težkem premisleku tokrat prvič odločila, da ne bo razglasila zmagovalca, izbrala pa je 10 finalistov. Član žirije, kreativni direktor Luka Bajs je o odločitvi zapisal: "Plaktivat že od nekdaj odlikujeta dve lastnosti - močno sporočilo in premišljena estetika. A žal v tokratnem natečaju z žirijo nismo našli plakata, ki bi bil odličen na obeh ravneh. Zato smo se po temeljiti debati odločili, da v tem krogu ne razglasimo zmagovalca!"

Namen Plaktivatove akcije, ki jo pripravil TAM-TAM Inštitut, je spodbuditi zavedanje, da je diskriminacija, kljub temu da je prepovedana, prisotna skoraj na vsakem koraku. "Vsi smo soodgovorni, da ustvarimo pogoje za manj diskriminacije. Zato ne ravnajmo diskriminatorno, spoštujmo in upoštevajmo pravice in svoboščine drugih ter njihovo morebitno drugačnost," so zapisali pri inštitutu.

Vseh deset finalistov, ki so prepričali žirijo, je že predstavljenih na TAM-TAMovih plakatnih mestih po Sloveniji in bodo problematiko v skupnem prostoru odpirali vse do konca marca 2022. 41 izbranih plakatov pa je do 31. januarja na ogled v TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec v Ljubljani.

Dodali so, da se diskriminacija vedno znova pojavlja navkljub prizadevanjem za njeno izkoreninjenje, zato je potrebno javnost neprestano informirati in osveščati o tem, kaj diskriminacija sploh je. "Žrtve prepogosto o diskriminaciji nočejo govoriti ali je sploh ne prepoznajo, jo opravičujejo in razumejo kot povsem običajno in splošno sprejeto ravnanje," so poudarili.

Dela je ocenjevala strokovna komisija v sestavi: Sašo Petek (Agencija 101), Katja Petrin Dornik (Herman & partnerji), Vasja Grabner (AV studio), Domen Husu (Yin+Young), Martina Kokovnik Hakl, Luka Bajs (Grey) in Tomaž Drozg (TAM-TAM).

Projekt Plaktivat, ki so ga zagnali leta 2015, je doslej izpostavil že 14 tem, med drugimi tudi nasilje nad ženskami, migracije, sovražni govor, krizo medijev, alternative potrošništvu, spletno zasvojenost in solidarnost.