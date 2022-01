Slovenski filmi na tržaškem filmskem festivalu

Od 21. do 30. januarja v hibridni obliki

Kazenski strel

Tržaški filmski festival bo potekal od 21. do 30. januarja v hibridni obliki, na daljavo preko spleta in v živo. V tekmovalni program celovečernih igranih filmov 33. edicije festivala sta se med enajst filmov uvrstila dva slovenska. Najnovejši film režiserja Matevža Luzarja, Orkester ter manjšinska koprodukcija Morena, prvenec hrvaške režiserke Antonete Alamat Kusijanović. V tekmovalni dokumentarni program dvanajstih filmov pa se je uvrstil dokumentarni prvenec Odpuščanje režiserke Marije Zidar.

Film Orkester, ki je imel svetovno premiero lani, na nemškem filmskem festivalu Cottbus, spremlja razposajene člane pihalnega orkestra, ki potujejo v majhno avstrijsko mesto na glasbeni festival. Ob petju in zabavi spremljamo njihovo prešerno gostovanje skozi težave različnih protagonistov - mladega voznika avtobusa, ki se trudi vzbuditi zaupanje starejšega voznika, saj ga je strah, da bo izgubil službo. Dveh članov orkestra, ki po pomoti pristaneta pri avstrijskih gostiteljih in ne moreta pobegniti svoji žurerski naravi. Filmska zgodba se nadaljuje skozi oči srednješolske članice orkestra, ki jo prizadene očetov drugi obraz na gostovanju,

Film Morena je lani prejel zlato kamero na filmskem festivalu v Cannesu in je družinska psihološka drama, ki se odvije v štirih dneh na enem od hrvaških otokov. Celovečerni prvenec je bil posnet na Hvaru, na Kornatih in na Koločepu.

Observacijski dokumentarec Odpuščanje je režiserka s kosovskim direktorjem fotografije Latifom Hasollijem v obdobju petih let snemala v Albaniji, pripoveduje pa zgodbo o poskusu sprave med dvema družinama v odmaknjenem albanskem visokogorju, v katerem je bilo po večletnem sporu ubito 19-letno dekle. Čeprav je morilec - očetov bratranec - v zaporu, pa se dekletov oče sooča s pritiski tako tradicionalnega okolja kot sodobnega mediatorja iz prestolnice; morilčevi družini, kot kristjan, naj bi ne samo odpustil, temveč se z njo spravil - v skladu z zdaj že napol pozabljenim kanonom, albanskim plemenskim zakonom, ki je od družine žrtve zahteval ali maščevanje ali spravo. Do sedaj je film prejel 8 nagrad, med drugim vesno za montažo in vesno za najboljši dokumentarni film na lanskem, 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

V tekmovalni program petnajstih izbranih kratkih filmov se je uvrstil tudi manjšinski koprodukcijski film Kazenski strel Roka Bička, petnajstminutno vinjeto, v kateri prijatelja popoldne preživita na nogometnem igrišču in sanjarita o igranju za lokalno moštvo, a kmalu spoznata, da imajo sanje tudi svojo ceno. Na 24. Festivalu slovenskega filma je prejel nagrado za posebne dosežke.

V program celovečernih igranih filmov izven tekmovalnega programa, se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Telesce, italijanske režiserke Laure Samani. Film je imel svetovno premiero na Tednu kritike v Cannesu in je italijansko-slovensko-francoska koprodukcija, slovenski direktor fotografije je Mitja Ličen, ki je na 24. Festivalu slovenskega filma Portorož prejel vesno za fotografijo. Mlada Agata rodi mrtvorojenega otroka, ki je zato obsojen na večno bivanje v limbu, t.i. predpeklu. Agata sliši za kraj v gorah, kjer lahko dojenčke samo za en dih oživijo, jih krstijo ter tako rešijo njihove duše.

V sklopu festivala bo tudi letos potekalo že dvanajsto koprodukcijsko srečanje "When East Meets West"(24.-28. januar). Italijanski producenti in producenti iz jugovzhodne Evrope se tako vsako leto srečajo z ustvarjalci drugih regij in držav, letos so v fokusu Rusija, Velika Britanija, Irska, Kanada in ZDA.

Na koprodukcijskem srečanju se bo s svojim novim celovečernim projektom "Fantasy" predstavila tudi slovenska režiserka Katarina Rešek - Kukla. Na srečanje se je skupno prijavilo 435 projektov iz 56 različnih držav, med 22 je bila tako uspešno izbrana tudi slovenska režiserka.

Last Stop Trieste pa je delavnica, kjer bodo že osmo leto predstavili 6 kreativnih dokumentarcev, ki so v zaključni fazi. Med njimi je tudi Telo, režiserke in producentke Petre Seliškar, ki se bo potegoval za nagrado HBO Europe.

V programu This is IT bodo letos predstavili 10 filmov - 7 igranih in 3 dokumentarne, ki imajo italijanske koproducente in so tik pred premiero. Med njimi je tudi slovenski film Mož brez krivde režiserja Ivana Gergoleta in v produkciji Staragara.

Letos so na tržaškem filmskem sejmišču dodali še petdelno delavnico, ki nosi naslov Inspirativna in je namenjena različnim žanrom, od animacije do TV serije. Med 112 prijavami je bilo izbranih 44 udeležencev iz 27 držav, med njimi tudi trije iz Slovenije.

v37pK3i8pyY

ifaQp77dWcw

4YGlZoQoJ2g