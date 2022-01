Višje plače za vse?

Zakaj se je plin v Sloveniji izjemno podražil, in to nad raven, ki jo dosega cena plina v sosednjih državah, ki tako kot Slovenija nimajo lastnih virov? Žal je zadeva v svojem bistvu banalna in kruta. Ali kot v intervjuju Monike Weiss pove dr. Peter Novak: te države so si cenejši plin zagotovile z dogovorom z Rusijo. Srbija je dobila plin za dve leti po stari ceni, torej za okoli 26 evrov za megavatno uro, Bolgarija je za dve leti dobila plin po 46 do 49 evrov za megavatno uro, enako Madžarska. Slovenija pa je ostala praznih rok in plin plačuje po tržni ceni. Zakaj? Ker je vlada premierja Janše vodila sovražno politiko do Rusije.

Rusija je ena najmočnejših držav na svetu z vprašljivo demokracijo, a z zalogami plina, od katerega je odvisen pretežni del Evrope. Mi na primer popolnoma. Zato se z Rusijo ravna premišljeno, sploh, če si majhna država. Kdor tega ne razume, nima v politiki kaj iskati. Računi, ki danes jemljejo sapo po gospodinjstvih po vsej državi, ne bi bili tako visoki, če ne bi imeli na oblasti ljudi, ki vsega navedenega ne razumejo, niti niso sposobni igrati te igre, zaradi česar zdaj Slovenija verjetno edina v Evropi plačuje Rusiji plin po tržni ceni.

Višja cena plina je neposredna posledica delovanja vlade in ideološke norosti ministrov sestrskih strank SDS in NSi.

Nadaljujmo z elektriko. Nobenega razloga ni, da se je v Sloveniji cena elektrike zvišala za več kot pet, deset odstotkov. Zakaj? Ker 85 odstotkov električne energije proizvedemo sami. Kot je že večkrat povedal dr. Novak: podražila se nista ne voda ne sonce, tudi strošek dela ni zrasel, ne cena goriva za jedrsko elektrarno. Zakaj se je torej cena elektrike zvišala? Ker se je tako odločila vladajoča koalicija. Nekatere stvari so, žal, preproste. Janševa vlada se je nemudoma po prevzemu oblasti lotila menjav v slovenski elektroindustriji. Že dve leti neusposobljeni kadri brez izkušenj iz sestrskih strank SDS in NSi prevzemajo vse položaje v elektropodjetjih – zadnji je padel Robert Golob. Plače in nagrade so v tej panogi najvišje, pogoltnost tudi. Vsa podjetja, ki trgujejo z elektriko, in tista, ki jo proizvajajo, so v stoodstotni lasti države. In ta državna podjetja so tista, ki zvišujejo ceno elektrike, želijo jo prodajati po cenah, ki so se pojavile na evropskem trgu elektrike – ker to tem podjetjem omogoča izjemne dobičke. Evropska zakonodaja elektropodjetjem ne dovoljuje, da bi doma elektriko prodajala po nižjih cenah, v tujini pa po višjih: zaradi tega so zvišali cene tudi na slovenskem trgu, javno pa za to okrivili dogajanje na mednarodnem trgu.

To počnejo zavestno, čeprav vedo, kaj pomeni za državljane in podjetja. Toda to tem podjetjem prinaša izjemne dobičke in njihovim upravljavcem izredne nagrade. Gre za načrtno pobiranje denarja od državljanov in podjetij. Največ koristi pa bo od tega zvišanja imel državni proračun. Tja se bodo stekli dodatni dobički in davki.

A če bo večina denarja prišla v proračun, mar ni to navsezadnje celo nekako opravičljivo? V resnici ne, gre za pokrivanje izdatkov, ki so predvolilne narave, in hkrati za prerazporejanje premoženja od nižjega in srednjega razreda k premožnejšim, pri čemer gre za zavestno odločitev. Janša in ministri res poudarjajo, kako veliko je ta vlada dala vsem, od upokojencev do podjetij. Je dala, vendar bo dejansko zdaj tudi pobrala, kot razlog pa navedla »neravnotežja na mednarodnih trgih«. Seveda to najbolj občutijo tisti z nižjimi in povprečnimi dohodki. In na tej točki je treba spomniti na davčno reformo, s katero patetično in populistično maha Janša in govori o tem, kako opozicija (dejansko Levica) nasprotuje nameri vlade, da bi z znižanjem davkov vsi imeli višje plače. Pa poglejmo na opisano z druge perspektive. Računi za elektriko in ogrevanje so za vse zelo podobni, kvadratura bivalne površine in poraba sicer vplivata nanje, a govorimo o zneskih istega velikostnega razreda. Kaj torej prebivalcu Slovenije s povprečnimi dohodki pomaga, če bo z dohodnino dobil 120 evrov več izplačane neto plače na leto, če bodo njegovi računi za elektriko in ogrevanje zaradi zavestnega ravnanja te vlade višji za 600 evrov na leto? So to višje plače za vse? A prav zato si Janša tako želi izpeljati to davčno reformo: ker želi s tem prikriti veliko prerazporeditev dohodkov, ki jo izvaja. Tisti iz višjih davčnih razredov bodo razliko zlahka pokrili z nižjimi davki, saj bodo z davčno reformo dobili veliko več.

Kaj je bila ena prvih potez te vlade? Do njenega mandata so bile cene naftnih derivatov v Sloveniji vedno nekoliko nižje kot v večini evropskih držav. Razlog je bil preprost: država je s tem omejevala marže prodajalcem in tako nadzorovala cene. Toda Janševa vlada je v prvih tednih liberalizirala cene naftnih derivatov. Seveda jih je nekaj mesecev zadrževala zaradi lepšega vtisa, zdaj pa so pri nas že enake in tudi višje kot v zahodni Evropi. Korist od tega imajo seveda trgovci in spet tudi državni proračun. Toda znova so nasrkali tisti z nižjimi in povprečnimi dohodki, vlada pa je za premožnejše odpravila davek na luksuzna vozila. Premožnejši so s tem pri nakupu avtomobila privarčevali tudi do 60 tisoč evrov.

Višje plače za vse?