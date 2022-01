»Fašistični režim je zatiral dialekte«

IZJAVA DNEVA

"Hotela sem, da vsak govori tako, kot je zanj najbolj naravno, poleg tega pa smo vključili nekaj starinskih besed, kakršne bi danes uporabljali samo še zelo stari ljudje. Izbira jezika je zame politična odločitev. Italijanščina je postala skupen jezik po letu 1861, po združitvi Italije, a nikoli ni bila obvezna – vse do prihoda fašizma. Fašistični režim je zatiral dialekte, še posebej tiste z vzhodnjaškim vplivom, vplivom slovenščine. Hotela sem se pokloniti dejstvu, da so ljudje kljub temu ohranili svojo identiteto. Ljudje, ki so rojeni v narečju, morajo knjižno italijanščino v glavi 'prevajati' in hotela sem odstraniti to oviro."

"Še danes se mnogi sramujejo govora v narečju, ker naj bi bil to manj kultiviran način izražanja. To prepričanje je grozna dediščina fašizma. Narečje je obogatitev, je del družine, ki ga nosiš vedno s seboj."

(Italijanska režiserka Laura Samani, ki je ob premieri filma Telesce obiskala Ljubljano, o tem, da je izbira jezika zanjo politična odločitev; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Telesce

