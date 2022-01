V Clermont Ferrandu tudi slovenski kratki filmi

Mednarodni festival kratkega filma bo potekal od 28. januarja do 5. februarja

Na 43. mednarodni festival kratkega filma, ki bo potekal od 28. januarja do 5. februarja v francoskem Clermont Ferrandu, sta se v tekmovalni program uvrstila dva slovenska kratka filma: kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje (2021) režiserke Urške Djukić in animirani kratki film Steakhouse (2021), animatorke in režiserke Špele Čadež. V program mladega občinstva se je uvrstil kratki animirani film Spacapufi: Žiže (2021) v režiji Jake Ivanca, v tematsko retrospektivo z naslovom zaplešimo pa plesni kratki igrani film Vašhava koreografa Iztoka Kovača in režiserja Saša Podgorška iz leta 2014.

Babičino seksualno življenje nas popelje na kratek izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož. Navdih za film je avtorica črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj rit in kače niso za igrače. Scenarij za film sta napisali režiserka, ki je film tudi zmontirala in Maria Bohr.

Steakhouse, animatorke in režiserke Špele Čadež, letošnje prejemnice Prešernovega sklada, pa subtilno spregovori o družinskem nasilju, skrhanih odnosih v razmerjih in tihem maščevanju, ki se kuha. V risbi in animaciji so poleg Čadeževe sodelovali še glavne animatorke Zarja Menart, Anka Kočevar in Clémentine Robach. Scenarij za film je napisal Gregor Zorc, glasbo sta ustvarila Tomaž Grom in Olfamož. Svojo festivalsko pot je film začel s premiero v Locarnu.

Oba filma sta v prejšnjem letu sodelovala na več kot dvajsetih mednarodnih festivalih, prejela več nagrad in sta v letu 2022 tudi kandidata za nominacijo v kategoriji evropski kratki film pri Evropskih filmskih nagradah. Steakhouse pa je doživel tudi nominacijo v kategoriji za najboljši kratki animirani neodvisni film pri 49. Annie Awards (ASIFA-Hollywood).

Spacapufi: Žiže nas popelje v čarobno pisano goščavo, kjer se spacapufi nažirajo s slastnimi žižami. Nekega dne z grozo ugotovijo, da so vsa drevesa do konca obrali. Skozi temačni gozd se odpravijo do starega Pufa iskat nove sadeže. Na poti se spoprijateljijo s Pajkom, ta pa jih odpelje do bujnega žižjega vrta. Scenarij sta napisala režiser in Nina Ivančič, direktor fotografije je Nejc Saje, avtor glasbe Davor Herceg, scenograf Natan Esku, oblikovalec zvoka Sašo Kalan.

Plesni film Vašhava koreografa Iztoka Kovača in režiserja Saša Podgorška, predstavlja vrhunec filmske produkcije EN-KNAP in vsebinsko zaključuje 15-letno odslikavo neke industrijske epohe, ki je zaznamovala trboveljsko dolino. Delavski in rudniški objekti, ki so več kot sto petdeset let označevali in spreminjali Trbovlje in ki so ujeti na filmski trak v filmih EN-KNAP, so bili namreč soočeni z negotovo prihodnostjo in možnostjo skorajšnje rušitve. V filmu se mednarodna plesna skupina EnKnapGroup, v tem posvetilu avtorja Iztoka Kovača rodnemu kraju, še zadnjič sooča z rudniškimi prostori, predno ti za vedno izginejo iz kolektivnega zavednega. Od njih se poslovijo dostojno. Še zadnjič jih napolnijo z vitalnostjo življenja, kot ga doživljajo sami. Pri filmu so sodelovali: scenarista Sašo Podgoršek in Iztok Kovač, ki je tudi koreograf, direktor fotografije Sven Pepeonik, montažer Sašo Podgoršek in scenograf Niko Novak.

V okviru festivala se bo od 31. januarja do 4. februarja odvijala tudi filmska tržnica kratkih filmov, na kateri bodo slovenski kratki filmi imeli svojo deveto zaporedno predstavitev. Tudi letos se bodo na glavnem svetovnem sejmu kratkega filma skupaj četrtič predstavile tri države: Češka, Slovaška Slovenija, pod skupno promocijsko znamko CEC (Central European Cinema). Vse tri države pa ob promociji poglabljajo tudi svoje sodelovanje pri produkciji filmov in ustvarjajo nove povezave na področju animacije. Nosilci predstavitve so Češki filmski center, Slovaški avdiovizualni inštitut in Slovenski filmski center. Na sejmu se bo predstavilo tudi Združenje festivalov animiranega filma (AFN), ki od leta 2020 povezuje pet vodilnih mednarodnih festivalov v srednji in vzhodni Evropi, ki so izključno namenjeni avtorjem animiranega filma in njihovemu delu za odraslo in mlado občinstvo. Koordinator združenja je Animafest iz Zagreba, člani pa so Anifilm iz Češke, Fest Anča iz Slovaške, Animest iz Romunije in Animateka iz Ljubljane.

