Luka Juri odstopil kot direktor muzeja

Po skoraj desetih letih vodenja zapušča Pokrajinski muzej Koper, ker je "čas za korak naprej"

© OSCE / Flickr

V petek je Luka Juri podal izjavo o odstopu z mesta direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, a natančnih razlogov za svojo odločitev ni navedel. Po izteku dvomesečnega odpovednega roka bo konec marca tudi uradno zapustil vodenje muzeja, ki ga je vodil od septembra leta 2012.

"Čas je za korak naprej. Sodelovanje z Mestno občino Koper in ostalimi partnerji mi je bilo v veselje in čast. Z nekaterimi so se kdaj pa kdaj seveda pojavile tudi razlike v pogledih, tudi s koprskim županom Alešem Bržanom, a tudi z njim je bilo sodelovanje korektno in profesionalno, za kar se mu zahvaljujem," je ob svojem odstopu za Primorske novice povedal Luka Juri.

Juri, ki muzej zapušča po skoraj desetih letih vodenja, je še dodal, da je muzej bistveno bolj posodobljen in zanimivejši kot ob njegovem prihodu na direktorsko mesto. V odstopni izjavi je opozoril na številne odprte projekte, za katere si želi, da bi bili uspešno zaključeni (obnovo zbirke novejše zgodovine in selitev pisarn iz muzejske palače, projekt Koper-Capodistria 1500 ter začetek delovanja muzejske kavarne).

Juri je muzej vodil vse od leta 2012, leta 2017 ga je tedanji župan Boris Popovič imenoval za še en petletni mandat. Juriju bi se drugi mandat tako iztekel sredi poletja.

Pred koncem prvega mandata so sicer prišli na dan očitki na račun Jurijeve samovolje in vrste nepravilnosti pri vodenju muzeja, v spor med zaposlenimi in direktorjem je poseglo tudi ministrstvo za kulturo, a brez konkretnih rezultatov.

Decembra lani je vodstvo pokrajinskega muzeja po neuspelem predlogu dopolnila k rebalansu občinskega proračuna opozorilo na po njihovem mnenju pomanjkanje razumevanja vodstva občine glede potrebne sanacije prostorov zbirke novejše zgodovine.