»Če se upiramo krivicam doma, se imamo pravico upirati krivicam drugod«

IZJAVA DNEVA

"Najprej se moramo vprašati, katere so etične osnove in stališča države, katere državljani smo, in kakšen smisel ima, da se moramo sramovati stališč trenutne državne politike. Po preprostem paralelizmu bi kot mali/neodvisni, pa tudi po drugih merilih, seveda morali biti solidarni z Ujguri, Tibetanci, prebivalci Hongkonga, Katalonci, Škoti … Po petnajstih letih cincanja bi morali zahtevati dokončno priznanje Palestine. Solidarizirati bi se morali z vsemi zatiranimi, potlačenimi manjšinami in posamezniki, ki se borijo za človekove pravice. To je naša dolžnost, te pravice pa smo lahko deležni le, če v lastni državi nimamo rasizma, nespoštovanja nekaterih manjšin, recimo Romov, in če obstaja javno državno opravičilo izbrisanim: nič od tega ni urejeno. Državljanska dolžnost predvideva enako obravnavo krivic in izključevanja tako znotraj države kot v EU in globalno. Če se upiramo krivicam doma, se imamo pravico upirati krivicam drugod."

(Kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je eden od najboljših razlogov nevarnost vojne in to bi nas moralo v velikem številu pognati na ulice; via Večerova priloga V Soboto)