Razgradnja hierarhičnega razmerja med telesom in glasbilom

Nova predstava performerke in koreografinje Leje Jurišić

Leja Jurišić

© Petra Veber

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 5. in 6. februarja ob 20. uri premierno na ogled nova predstava performerke in koreografinje Leje Jurišić, z naslovom Koncert, ki je nastala v sodelovanju s scenografko in vizualno umetnico Petro Veber. Program predstave sestavljajo literarna dela futuristov in dadaistov ter avtorske skladbe Leje Jurišić.

Ustvarjalni opus plesalke, performerke in koreografinje Leje Jurišić že od samega začetka naseljuje razmislek o odnosu med plesom in drugimi umetnostmi, tudi glasbo. Če se leta 2005 v svojem prvem avtorskem solu, plešoča »na« in »s« tišino, glasbi odreče zato, da bi ponovno iznašla ples, si v kasnejšem Baletu upora v sodelovanju s Petro Veber leta 2012 dovoli, da jo zaradi nezmožnosti fizičnega dohajanja kompleksne in hitre mehanične kompozicije Ballet Mécanique Georga Antheila, edinstvenega glasbenega dela 20. stoletja, ples na odru znova najde.

Ekspliciten odnos z glasbilom na odru prvič vzpostavi v koncertnem performansu De facto (pojdi s seboj), ki je nastal leta 2019 v sodelovanju s skladateljem in multiinstrumentalistom Milkom Lazarjem. Klavir, prej nemi predmet, tedaj oživi na zanj nekonvencionalne načine, razbremenjena pravil se skladanja glasbe samosvoje loteva skozi ples.

V svojem najnovejšem delu Koncert, umetnica klavir kot objekt apropriira še svobodneje in bolj radikalno: skozi dekonstruiranje glasbilu imanentnih funkcij odnos z njim poglablja in intenzivira ter ga drzno sili še dlje. Program predstave, ki je nastajala v tesnem sodelovanju z umetničino dolgoletno sodelavko, scenografko in vizualno umetnico Petro Veber, sestoji iz performativnih referenc na literarna dela različnih futurističnih in dadaističnih umetnikov, mističnih piscev in sodobnih avtorjev ter iz klavirskih skladb, ki so delo umetnice same.

"Njeno kontinuirano preizpraševanje konvencionalnih form glasbenih in plesnih uprizoritev ter vztrajno iskanje novih načinov ustvarjanja je v tokratni predstavi še bolj nepopustljivo in odločno: Lejin koncert hierarhično razmerje med telesom in glasbilom razgradi ter odnos med plesom in glasbo nesluteno nadgrajuje," so zapisali o predstavi.

Leja Jurišić je plesalka in koreografinja, ki deluje v performativni in politični umetnosti. Njene uprizoritve zajemajo iz telesa, ki ga avtorica razume kot politični stroj, pri čemer ostajajo hkrati zavezane tako raziskovanju osebnega oziroma intimnega kot (bio)političnega. S svojimi avtorskimi deli je nastopila v številnih ustanovah po Evropi, ZDA in Mehiki ter zanje prejela več nagrad; med drugimi sta z Markom Mandićem za performans Skupaj prejela Borštnikovo nagrado in nagrado Ksenije Hribar.

Petra Veber je v scenografiji dejavna vse od leta 1993, v predstavah pa se podpisuje tudi kot avtorica konceptov, oblikovanja luči in kostumografije. Sicer deluje tudi kot dramaturginja, oblikovalka tiskovin in avtorica fotografij. Odlika njenih večkrat nagrajenih scenografij in prostorov je v tem, da vselej preraščajo tudi v komentar dane uprizoritve in celo družbenega konteksta, v katerem nastajajo.