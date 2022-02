Neobičajna kombinacija muzealca-kustosa in scenografa

Scenografije Tihomirja Milovca bodo na ogled od 4. do 18. februarja

Montažstroj, Rap opera,1991

V prostoru Osmo/za (Slovenska 54) v Ljubljani bodo 4. februarja ob 17. uri odprli razstavo hrvaškega scenografa Tihomirja Milovca, ki ga bo pospremil tudi performans z naslovom Številka 9. Razstava bo odprta do 18. februarja, vsak dan razen ponedeljka, pa bodo med 16. in 19. uro otekali vodeni ogledi (obvezna prijava na št. 041 954 760).

Tihomir Milovac je študiral umetnostno zgodovino in etnologijo na zagrebški univerzi. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je med študijem priključil avantgardni gledališki skupini CoccoLeMocco pod režijskim vodstvom Branka Brezovca in Gordane Vnuk (kasneje Eurokaz). To gledališko sodelovanje traja še danes. Milovac je ustvaril niz scenografij v zagrebških mestnih gledališčih kot so: ZKM, ZKL, ITD, Gavella in narodnih gledališčih kot so HNK Zagreb / Rijeka / Split / Osijek).

Gostoval je na pomembnih evropskih in svetovnih gledaliških festivalih - od od Berlina, Dunaja, Kopenhagna, Stockholma, São Paola, Strasbourga, Glasgowa, Skopja, Londona, Ljubljane, Bukurešte, Sarajeva, Marseillesa, Hamburga - do New Yorka. Za svoje delo je dobil več nacionalnih in mednarodnih nagrad.

"Ta neobičajna kombinacija muzealca-kustosa in scenografa ga je delala - in ga še vedno dela - posebnega in kompleksnega umetnika."



Dragan Živadinov

"Za Tihomirja Milovca ima gledališče formativen pomen v odnosu do dela, ki ga je opravljal kot kustos v Muzeju za sodobno umetnost v Zagrebu (MSU). In obratno. Ko je oblikoval svoje gledališke scenografije, je deloval kot kustos. Gledališke prizore je obravnaval kot kustos. Zanje je iskal idealne konceptualne rešitve. Opremljal jih je s konceptualnimi idejami in objektnostmi. Sledil je vektorjem obeh poklicev. Tako je gradil svoj vizualni total. Ta neobičajna kombinacija muzealca-kustosa in scenografa ga je delala - in ga še vedno dela - posebnega in kompleksnega umetnika," je zapisal Dragan Živadinov.

Dan pred zaprtjem razstave, 17. februarja ob 18.uri, bo potekal dogodek, posvečen festivalu Eurokaz.