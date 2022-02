Odziv na trenutne družbene transformacije

Umetnik Uroš Weinberger z razstavo, ki je odziv na trenutne družbene transformacije, ki jih pogojujejo ekonomsko-politični motivi, razvoj novih, še bolj sofisticiranih tehnoloških orodij nadzora ter klasifikacije »teles«, okoljska kriza ter globalna pandemija

Uroš Weinberger: Escapism, 2021

V prostoru za umetnost KiBela Maribor je do 26. februarja na ogled razstava Uroša Weinbergerja z naslovom Projectories, ki predstavlja izbor velikoformatnih slik nastalih v obdobju 2020–2022. Gre za večletni projekt, ki ga umetnik z vsako vnovično postavitvijo nadgrajuje z novonastalimi deli. Kot smo pri umetniku že doživeli_e, tudi tokratna dela neposredno reagirajo na trenutne družbene transformacije, ki jih pogojujejo ekonomsko-politični motivi, razvoj novih, še bolj sofisticiranih tehnoloških orodij nadzora ter klasifikacije "teles", okoljska kriza ter globalna pandemija.

Premišljeno kadriranje ter komponiranje prizorov, ki jih poseljujejo človeške in nečloveške entitete, ter napolnjujejo razmerja med le-temi, umetnik nadgradi v vsej svoji toksičnosti z izbrano barvno paleto ter velikostjo platen. "Weinbergerjeva slikarska dela gledalca_ko tako soočajo s surovim stanjem sveta, obenem pa afirmirajo sporočilno in subverzivno moč slikarskega medija in risbe," so zapisali ob razstavi. Umetnik s svojim specifičnim likovnim jezikom problematizira uporabo visokotehnoloških orodij za ekstrakcijo in izkoriščanje naravnih virov, discipliniranje "teles" in gibanja, upravljanje s populacijskimi in množičnimi pojavi, kot so rodnost, obolelost, delovna sposobnost, migracije in javna varnost, ter ekonomsko in biološko segregacijo "teles."

Monumentalne neonske podobe Uroša Weinbergerja so trenutno izjemno kompleksno globalno situacijo in stanje duha napovedovale že pred pandemijo covid-19. "Četudi se je morda kdaj tako zazdelo, njegova dela nikoli niso bila fikcija, navdahnjena z apokaliptičnimi scenariji znanstvene fantastike, ampak odslikava realnosti, tlečega stanja sveta, ki je v medijsko vsakdanjost pronical skozi špranje med spektaklom in komercializacijo pogleda ter virtualnimi in fizičnimi svetovi," so še zapisali.

Uroš Weinberger je diplomiral (2003) in magistriral iz slikarstva (2005) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2001 je prejel študentsko Prešernovo nagrado, leta 2018 pa priznanje za pomembna umetniška dela Univerze v Ljubljani. Umetniške rezidence: Akademija za likovno umetnost v Sofiji, Bolgarija (2002); Ministrstvo za kulturo RS v Berlinu, Nemčija (2009); Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern, Freising, Nemčija (2013). Je avtor likovnih ciklov Transsubstanciacije; Human Error; Control-Delete; Info vs. Info; Generation Z; Blur Techno; Displaced world, deplasiran svet.; The Final Countdown; Hand, Job, Paper, Work.; Pozor, družinske vrednote!; Seven Sisters; Oase des Wusts; die Drohnen; Projectories. Njegove pomembnejše predstavitve so: Čas brez nedolžnosti, Moderna galerija, Ljubljana (2019); Anthropocene, Ann Street Gallery, New York, ZDA (2018); After Hiroshima, The B#S Gallery, Treviso, Italija (2017); NordArt 2016, Büdelsdorf, Nemčija (2016); MIG 21, KIBLA PORTAL, Maribor (2016); Uroš Weinberger: Projectories, Mestna galerija Nova Gorica (2021).

