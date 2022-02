Devet predstav z območja nekdanje Jugoslavije

Regionalni gledališki festival Ruta v MGL

Usedline

© Peter Giodani

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo od 9. do 14. februarja potekal nov regionalni gledališki festival Ruta Grupa Triglav, ki bo ponudil devet predstav z območja nekdanje Jugoslavije. Festival bodo odprli 9. februarja ob 19. uri s premiero drame Usedline avtorice in dramaturginje Katarine Morano in režiserja Žige Divjaka. ki raziskuje tisto, kar ostane za nami, ko nas več ni.

Po velikem uspehu uprizoritve Sedem dni so v MGL k sodelovanju znova povabili filmsko režiserko, scenaristko in dramatičarko Katarino Morano ter gledališkega režiserja Žigo Divjaka, ki v svojih projektih z izrazitim čutom za socialne in človeške krivice preizprašujeta ustroj današnje družbe in vlogo posameznika v njej.

Drama Usedline raziskuje tisto, kar ostane za nami, ko nas več ni. Nekaj že gre v škatle, kaj pa naj s tistim, česar se ne da nikamor pospraviti, s tistim, kar nam je bilo zapuščeno, na nas preloženo, s tistim, kar bomo ti, ki ostajamo, nosili s seboj? Kaj ostane, ko ob koncu življenja, ki je bilo usmerjeno zgolj v prihodnost, te prihodnosti zmanjka? In ko tako generacija za generacijo le hitimo in hitimo in hitimo in hitimo, kaj bo pravzaprav ostalo tisti zadnji generaciji, ki ne bo imela nikomur več nič kaj dobrega pustiti?

"Odvečne in hkrati pomembne stvari povezujejo tudi družino v dramskem delu Usedline. Po Mamini smrti se družinski člani in članice znajdejo v stanovanju, v katerem začnejo brskati po rečeh, ki so dejansko prežitki, ostanki ali usedline njihove preteklosti. Vsaka fotografija, knjiga ali kos nakita, ki ga primejo v roke, je časovni portal, ki jih ponese v otroštvo. In vsaka od teh stvari je njim sveta, pa čeprav nima nobene prave materialne vrednosti. Predvsem zato se stvari, ki so nekoč pripadale Mami, ne morejo znebiti, jih vreči na kup za odpadke in jih odstraniti s svojega obzorja. Vedo namreč, da bi se tako v simbolnem smislu skrhale njihove vezi, spomin na njihovo Mamo pa bi postopno zbledel. Skratka, predmeti, ki so ostali v stanovanju, so tisto, kar vzpostavlja in vzdržuje njihovo družinsko skupnost," je za gledališki list zapisal Dan Podjed.

V predstavi nastopajo: Mirjam Korbar, Jana Zupančič, Matej Puc, Mojca Funkl, Lotos Vincenc Šparovec, Iztok Drabik Jug in Lara Wolf. Scenograf: Igor Vasiljev, kostumografka: Tina Pavlović, avtor glasbe: Blaž Gracar, lektorica: Barbara Rogelj, oblikovalec svetlobe: Andrej Koležnik, oblikovalec zvoka: Gašper Zidanič.

Poleg drame Usedline bodo v MGL na ogled še predstave Vse to sem videla, ko sem letela mimo (MGL), Somrak bogov in Demokracija (Beogradsko dramsko pozorište), Se spomniš Dolly Bell (Kamerni teatar 55, Sarajevo), Don Kihot in Slasti slave (Gradsko pozorište Podgorica), Moj mož (Dramski teatar Skopje) in Nosorogi (Kazalište Ulysses, Zagreb). Predstave bodo opremljene z nadnapisi v slovenščini. Po predstavah bodo potekali pogovori z ustvarjalci, ki jih bo moderirala dramaturginja Petra Pogorevc.

Zvezo sestavlja omenjenih šest gledališč. Ruta je potujoči festival, ki na vseh šestih gostujočih lokacijah vsako leto predstavi eno od presežnih predstav iz svojih repertoarjev. V MGL so se odločili, da bodo na festivalu predstavljali mlade slovenske dramatike. Eden od ciljev zveze v prihodnosti pa je tudi skupna koprodukcija.