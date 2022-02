Letošnji Prešernovi nagrajenci in nagrajenke

FOTO DNEVA

© Borut Krajnc

Državna proslava na predvečer kulturnega praznika v Cankarjevem domu, na kateri so podelili letošnje Prešernove nagrade, je izpostavila dosežke, ki jih je upravni odbor Prešernovega sklada izbral z različnih področij slovenske ustvarjalnosti. Prešernove nagrade so letos prejeli klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman za življenjsko delo, za posamično ustvarjalnost ali ustvarjalnost v zadnjih treh letih pa režiserka Špela Čadež, slikar Dušan Kirbiš, pesnica in pisateljica Anja Štefan, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, skladatelj Damijan Močnik in igralka Jette Ostan Vejrup.