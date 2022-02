»Dobra karikatura mora iti čez mejo«

IZJAVA DNEVA

"Vidite, v tem je skrivnost: dobra karikatura mora iti čez mejo. A to mora napraviti na sofisticiran način. Poznam genialen, rahlo vulgaren bosanski vic, ki to odlično pojasni. Mujo vpraša mujezina, kaj je to demokracija. 'Vidiš, Mujo, to je to, ko se jaz povzpnem na minaret. Če hočem, se lahko na vse vas poščijem.' 'Ampak to ne more biti demokracija!' "Počakaj, Mujo, nisem povedal do konca. Seveda je to demokracija, saj se vsi vi lahko poščijete name, ki sem tam gor na minaretu." V vsaki, tudi najbolj idealni družbi, ostaja delitev na tiste zgoraj in spodaj. Kadar je ta razdalja prevelika, karikaturist ne more naciljati gor na tiste na oblasti. Kadar je premajhna, satira nima smisla. V zmerno totalitarnih družbah z elementi demokracije pa karikatura in satira cvetita. V takih družbah živimo danes. Smrekarja je ubila skrajno totalitarna družba italijanskega fašizma; v zmerno totalitarni Avstro-Ogrski je obtožbe o srbofilstvu vendarle preživel."

(Slikar, ilustrator, stripar in karikaturist Ciril Horjak ‒ dr. Horowitz o tem, kakšne okvire si postavlja v karikaturi in satiri; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)