Od bureka do polke

(in od Pirkoviča nazaj h Koseskemu)

»S tradicionalnimi družbami ni nič narobe. Tradicionalne vrednote v modernem kontekstu pa so lahko problematične iz različnih razlogov. Ljudje, ki poslušajo to glasbo, živijo v tem svetu in razmišljajo izrazito uniformno: ena vrednota, en narod - v nekem trenutku bodo rabili samo še enega voditelja, pa bomo tam, kjer ne bi radi bili. Lahko vidimo, da politika z bolj avtokratskimi težnjami apropriira, podpira, uporablja, izrablja tudi to glasbo, ne samo v Sloveniji. Nočem reči, da je ta glasba sama po sebi avtokratska, fašistoidna, a je s svojim preprostim, enoznačnim, uniformnim svetom zelo pripravna za take prisvojitve.«

— Kulturolog prof. dr. Peter Stanković na Valu 202 o političnem prisvajanju glasbenih form (cit. po vezjak.com)

»Srce slovensko korenin nikdar ne bi izdalo. Do konca Avsenika bo branilo in branilo Slaka? ... A vedite, slovensko sonce nikdar ne zaide, čeravno polka sta in valček vaša huda bolečina.«

— Domoljubna poezija narodnozabavnega buditelja Igorja Pirkoviča kot odgovor na analizo fenomena narodnozabavne glasbe dr. Stankovića

»Moja domovina, pa naj ima prav ali ne!« je nekaj, česar domoljub ne bi smel niti pomisliti, razen v obupu. To je, kot bi rekli: »Moja mati, pa naj je pijana ali trezna.«

— Gilbert Keith Chesterton

»Naročite digitalni paket in si zagotovite kredibilne vsebine kjer koli in kadar koli. Vaša naročnina podpira novinarstvo, ki šteje.«

— Oglas, s katerim so v Delu prekrili cenzuriran Markešev avtorski komentar, potem ko je v. d. odgovornega urednika Bojan Budja velel ustaviti že zagnane tiskarske stroje



Pred dvanajstimi leti je osrednji slovenski dnevnik, kot se rad promovira, v rubriki Pa še to, ki je namenjena predvsem sramotenju in smešenju, objavil novico, da se da na FDV diplomirati s skrajno bizarnimi in trivialnimi temami. Namreč, neka diplomantka je takrat v diplomskem delu raziskovala pomen bureka v našem prostoru. Njen mentor je bil, takrat še docent, dr. Stanković. Kaj bi lahko bilo narobe in smešno? Takrat sta izzvala zgražanje ceneno in nedomišljeno burkaštvo in antiintelektualizem. Pač, burek ni bil in še vedno ni samo kulinarični izdelek, ampak veliko več. Je v najširšem pomenu besede kulturni fenomen nekdanje Jugoslavije. In tako poleg pasulja in mesa z žara še danes zapisan v arhetipski spomin prebivalstva. Podobno, kot je hamburger postal najprej zaščitni znak ameriške instantne kulture, kasneje pa simbol amerikanizacije sveta: do koder sežeta Coca-Cola in McDonalds, so meje ameriškega kulturnega kolonializma. In prav tako: do koder segajo po bureku, so kulturne meje Balkana. Torej burek ni samo kulinarični, ampak tudi večplastni kulturni, antropološki, sociološki, ekonomski in še kakšen fenomen. Ampak tako kot burek je vsak družbeni pojav ali dogodek, denimo Janšev (častni) doktorat, ki ga je pridobil leta 2015 na Universum College v Prištini, relevanten in enakovreden analitični material. Seveda se pri slednjem ne da analizirati vsebina, ampak fenomen častnega doktorja in motiva podelitve. Tako iz geostrateške kot politološke, tako iz sociološke kot psihološke perspektive ...