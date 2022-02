»V Sloveniji politične kulture ni več«

IZJAVA DNEVA

"Pustimo pri miru, vsaj 8. februarja, državotvornost in nacionalno identiteto. Z državo in nacijo imamo v resnici predvsem ekonomske, politične in logistične težave. Če se želimo dobro odzivati na izzive sodobnega časa, potrebujemo agilno in prilagodljivo skupnost. Skupnost, ki je zmožna samorefleksije in adaptacije. In živa umetnost in živa kultura tvorita prav to - družbo. Družbotvorna je, kultura. Zdravo družbo tvori in zdrave posameznike. Razgledane, kritične, empatične, odprte. Take, kakršnih si lahko samo želimo."

"Tudi v širšem smislu v Sloveniji drvimo proti kulturnemu dnu. V vseh besednih zvezah, kjer nastopa 'kultura'. Kultura dialoga je na psu. Politične kulture ni več. Ne obnašamo se kulturno. Bralna kultura dosledno stagnira. Kulturni domovi samevajo. Še s horti-, fiz- in agri- kulturami imamo težave."

(Režiser, avtor, performer in kolumnist Jure Novak o tem, da kultura tvori zdravo družbo in zdrave posameznike; via Večerova priloga V soboto)