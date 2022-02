»Kot bitja potrebujemo drug drugega, bližino, pogovor«

IZJAVA DNEVA

"Ne, žal, teh utopičnih idej nimam. Ker ostajam zvesta kratkemu filmu. Zdi se mi, da je kratka oblika filma izjemno pomembna. Tudi v luči tega, da govorijo, kako je naša pozornost vedno krajša. Glede na to, da so festivali postali večinoma hibridni, se sprašujem, kaj pomeni to za nas ustvarjalce, saj mora nenadoma film delovati tako na majhnem ekranu kot v kinu. Kar je pa seveda ogromna razlika in tu se mi zdi, da imamo nov izziv, kako najti pravo pot."

"Sama sem ljubiteljica kina in zelo upam, da to doživetje ne bo izumrlo. Da nas bo epidemija kvečjemu spodbudila, da gremo večkrat, ne manjkrat v kino. Se mi pa vseeno zdi, vsaj tako čutim na festivalih, ki so se po letu in pol zgodili v živo, da smo vsi spoznali, da nismo tam zaradi filmov ali nagrad, ampak zaradi drug drugega. Da smo tam zaradi tega, ker vseeno kot bitja potrebujemo drug drugega, bližino, pogovor. Tako da upam, da to vseeno nekje ostane."

(Režiserka in avtorica animiranih filmov Špela Čadež o tem, ali si želi posneti celovečerni film; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Špela Čadež je letos prejela nagrado Prešernovega sklada

© Uroš Abram

PREBERITE TUDI: