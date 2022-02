Uživajmo, dokler lahko

(Na poti v Szlovén megye* ali iz nje?)

»Gospod predsednik, / sestavljam pismo za Vas, / morebiti ga boste brali, / če zanj boste našli čas.

Pravkar sem prejel / napotnico od komande / za odhod na vojno / do srede zvečer.

Gospod predsednik, / ne bom se vojskoval, / nisem na svetu za to, / da bi ubijal uboge reve.

Vas ne bi rad jezil, / moram pa Vam povedati:/ moja odločitev je dokončna, / dezertiral bom.

...

Beračil bom za preživetje / po cestah Francije, / Bretanje in Provanse / in ljudem bom rekel: odrecite poslušnost, / odklanjajte vojno / odklanjajte odhod / ostanite doma.

Če je potrebna kri, /pojdite in dajte svojo, / Vi ste dobri apostol, / gospod predsednik.«

— Boris Vian: Dezerter (prevod Boris Pahor, 2010)

»Tisti, ki so se rodili pozneje, se bodo nemara spraševali, kako to, da so bili v letu 1942/43 venci važni za vojno. Odgovor se glasi, da bi bili pokopi tudi še naprej tako dostojni, kot le mogoče. V tem času si vencev resda ni nihče tako želel kot cigaret, vendar so bili blago, ki ga ni bilo na pretek, o tem ni dvoma, razen tega so bili zaželeni in za psihološko vodenje vojne važni.«

— Heinrich Böll: Skupinska slika z gospo

Brecht je svoj čas, ob praizvedbi komada Bobni v noči (1920), občinstvo uvedel v dogajanje z velikim scenskim plakatom z napisom Ne buljite tako romantično (Glotzt nich so romantisch); kajpak provokativno, a tudi edukativno. Ljudje smo nagnjeni k romantičnim poenostavitvam ter vzhičenim predstavam in pogledom na dogajanja. Tudi v vsakdanjem življenju in še zlasti v politiki. In v teh dneh smo priča prav takemu vzdušju, poenostavljenim romantičnim, vzhičenim presojam in interpretacijam. Je kot v času vojne. Vojna pač ni normalno stanje duha. Vojna, tudi politična, parlamentarna, koalicijska ... je slaba, a še slabše je tisto, kar ji sledi. Heinrich Böll v romanu Skupinska slika z gospo (1971) v sladko-bridki fabuli nazorno sporoča: uživajte v vojni. Mir bo neizprosen. Vojna razdeli ljudi v skupine, jih naščuva ene na druge, a hkrati nivelizira razlike znotraj skupin. Ali kot bi rekel Freud v Množični psihologiji in analizi jaza (1920/21): »Koncentracija sovraštva do tuje skupine odstranja netolerantnost v lastni skupini.« Zatorej, prosto po Kacinu: uživajmo, dokler lahko. Pa četudi v sovraštvu; pa četudi z umeščenostjo v strastno polarizacijo janšizem-antijanšizem. Kajti 24. aprilu bo sledil trd pristanek. Če bomo izvolili sedanjo protidemokratično Janševo koalicijo, se več ne bo kaj zgražati, peniti, bentiti. Imeli bomo tako oblast, kot si jo zaslužimo. Ker smo si jo izvolili. No, upajmo, da se najbolj črn scenarij ne bo uresničil.