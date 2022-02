»Dovolj imamo sovražne, ustrahovalne retorike«

Pogovor z dramatičarko in dramaturginjo Katarino Morano, ki z gledališkim režiserjem Žigo Divjakom sestavlja enega naših najmočnejših ustvarjalnih tandemov

Žiga Divjak in Katarina Morano (na fotografiji med ustvarjanjem predstave Usedline) sta eden nabolj prodornih, družbenokritičnih in produktivnih ustvarjalnih tandemov v slovenskem gledališču – svet in družbo kljub mladosti razumeta kot le malokdo.

© Peter Giodani / MGL

Rodila se je leta 1988. Z režiserjem Žigo Divjakom sta eden najprodornejših, najbolj družbenokritičnih in produktivnih ustvarjalnih tandemov v slovenskem gledališču – svet in družbo kljub mladosti razumeta kot le malokdo. Žiga Divjak režira, Katarina Morano, ki je pred leti precej pozornosti pritegnila že s študentskimi kratkimi filmi (na AGRFT je študirala filmsko režijo), skrbi za dramska besedila in dramaturgijo. Skupaj sta denimo ustvarila pretresljivo in izjemno uspešno predstavo Gejm o beguncih, ki se igrajo nevarno igro, gejm: premagati skušajo zadnji del poti od Bosne do slovenske meje, da bi na območju Evropske unije zaprosili za azil. Podpisala sta tudi predstavi, ki dajeta nov zagon besedilom literarnih velikanov Cankarja in Kosovela, pa avtorski projekt Sedem dni, intimen prerez časa nenehne naglice, v katerem živimo.

Najnovejše besedilo Katarine Morano za družinsko dramo Usedline, ki je nedavno doživela premiero v Mestnem gledališču ljubljanskem, se ukvarja z vsem, kar – v materialni in nematerialni obliki – zapuščamo zanamcem. Liki v drami se sprašujejo, kam z rečmi pokojne matere po njeni smrti; predmeti, ki jih je kopičila vse življenje, postanejo odvečna krama, ki si jo otroci podajajo med sabo.

Kopičenje predmetov je nekakšen poskus zagotoviti, da te tisti, ki jim boš predmete prepustil po smrti, ne bodo pozabili. Minljivost in smrt, s katerima ste se v preteklosti že ukvarjali, sta tako ves čas nekje v ozadju Usedlin. O smrti se ne znamo zares pogovarjati, kaj šele, da bi jo sprejeli.