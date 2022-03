Pogled na bolečino žensk(e)

Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore

© Urška Preis

Od 4. do 13. marca bo v Ljubljani potekal 23. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, ki ga bo v Galeriji Alkatraz odprla razstava vizualne in zvočne umetnice Urške Preis z naslovom Dolores - Bolečina skozi podobo zvoka, ki se naslanja na dolgoletno teoretično in umetniško raziskovanje bolečine žensk.

Teoretsko ozadje razstave je magistrsko delo z naslovom Pogled na bolečino žensk(e), ki obravnava pojme bolečine v filozofiji in zgodovini, od antike skozi razsvetljenstvo, pa do 19. stoletja, ter se dopolnjuje skozi nadaljnjo umetniško konceptualno raziskovanje razlik med spoloma v dojemanju bolečine.

Dela predstavljena na razstavi so tako plod raziskovanja dojemanja ženske bolečine in s strani družbe insceniranih spolnih razlik skozi zgodovino. Umetnica poveže odnos politične oblasti in njene represije žensk s stoletji prisilne brezglasnosti in vsiljene histerije. Črno-bele fotogramske preslikave avtoričine menstruacije na snežno belo tkanino zapišejo (žensko) bolečino, ki je bila skozi zgodovino neslišna, neupodobljena in nedokumentirana. Tudi v njenih delih bi lahko bila zapisana brezglasno, vendar jo avtorica opolnomoči z zvokom.

V času festivala bodo že desetič s portalom spol.si, ter teatralno podelitvijo izpod rok FEMtv in ZIZ kolektiva, podelile_i nečastno “nagrado” bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta, hkrati pa bomo nekatere od nečastnih izjav poveličevale_i tudi z razstavo BOTS – Based on true stories v Nočni izložbi Pešak in v virtualni galeriji portala spol.si.

Vsak_a s svojim performansom pa se bodo predstavile_i Saša Bezjak, Mentalika, Luen Rom in Danijela Zajc. Slednja na festivalu sodeluje s predstavo PRAG, drugo v ciklu trilogije z naslovom Niti PraGozd. Neinstitucionalno umetnost bomo poveličevale_i tudi skozi razstavo in performans FriFormA\V v Cirkulaciji2 ter drugo razstavo Rdečih zor, ki se bo odprla konec marca, razstavo Marija Zupanova: Under the Tuck ali Pod zalimanim.

Na festivalu bodo nastopili tudi glasbena performerka Mary Ocher in slovenska zasedba LeLee, Ya Toshiba, Nulla in Dvidevat. Dvojec Urška Savič in Tadeja Žele bo z glasbenimi vložki dopolnil branje poezije, tudi letos v sodelovanju s platformo IGNOR.

Festival bodo zaokrožile_i še z delavnicami sitotiska, zračne vrvi in obroča, t. i. “vouganja” ter z okroglo mizo prevajalk_cev feministične literature z založbo Sophia, SCCA-Ljubljana in spol.si .

Več o festivalu na tej povezavi >>