»Generacijske lastnosti so nekakšen leksikon, ki izhaja iz marketinga«

IZJAVA DNEVA

"Starejši ko sem, bolj sem prepričan, da so generacijske lastnosti nekakšen leksikon, ki izhaja iz marketinga. Edino, kar nas povezuje, je politični, družbeni in gospodarski kontekst, ki nas oblikuje. In naše je bilo strašno obdobje, ki se je začelo s svetovno gospodarsko krizo in vzponom družbenih omrežij. Na splošno še vedno živimo v času velikih sprememb z zelo nejasnim izidom. Strah in negotovost sta logična odziva na to hitrost."

"Apatija in cinizem pa izvirata iz strahu. Ni mi všeč, da sta vedno najmočnejša tik pred katastrofo. Ampak dobro, hkrati se tudi najbolj zabavamo."

(Hrvaški dramaturg, pisatelj in pesnik Dino Pešut o tem, ali je apatija prevladujoče čustvo tako imenovane milenijske generacije; via Delo)