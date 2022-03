Mirko Ilić kot oblikovalec in kot kurator

10. bienale slovenskega oblikovanja Brumen bo predstavil najboljše projekte zadnjih dveh let

Plakatna razstava Strpnost

© Fundacija Brumen

V okviru 10. bienala Brumen bodo 9. marca v Ljubljani odprli dve razstavi, ki bosta predstavili Mirka Ilića iz dveh perspektiv: kot oblikovalca (Iz zgodovine človeške neumnosti – Oblikovalska zgodovina sveta) ter kot kuratorja (Plakatna razstava Strpnost). V Kinu Šiška pa bo 10. marca potekala mednarodna konferenca, ki bo od blizu predstavila Mirka Ilića, Violaine Orsoni, Sama Ačka, Francesca Franchija ter Michaela C Placea: žirante, ki bodo odločali o prejemnikih najvišjih nacionalnih priznanj na področju oblikovanja, ter v predavanjih in pogovoru razkrili svoj pogled na to, kaj je danes v oblikovanju bistveno, in kakšno oblikovanje bomo potrebovali, da zgradimo svet, ki bo lepši od današnjega.

Na Kongresnem trgu bodo ob 17. uri odprli mednarodno razstavo plakatov Strpnost, svetovno priznanega oblikovalca Mirka Ilića, ki je nastala v sodelovanju s Fundacijo Brumen in TAM-TAM Inštitutom. Razstava združuje oblikovalke in oblikovalce z vsega sveta, ki na plakatih vsak v svojem jeziku uprizarjajo besedo “strpnost”.

Cilj razstave je osveščanje in poudarjanje pomena izhodiščne točke vsakršnega smiselnega diskurza, strpnosti. Je brezplačna, prilagodljiva in nenehno rastoča, s sporočilom o nujnosti družbenega sprejemanja je dosegla že več kot 300.000 ljudi, angažirani projekt pa vsebuje dela več kot 185 oblikovalcev – nekaterih priznanih, drugih, ki se še uveljavljajo.

Ideja za projekt se je rodila leta 2017 v Ljubljani na filmskem festivalu Hiša strpnosti v organizaciji Mini Teatra in Judovskega kulturnega centra, ki ga je podpiral tudi Mirko Ilić. V zahvalo so mu organizatorji festivala ponudili prostor za razstavo, ki pa ga je namesto za promocijo svojih del raje porabil za uresničitev ideje o projektu, h kateremu je povabil oblikovalke in oblikovalce različnih držav.

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše pa bodo ob 18. uri odprli razstavo Mirko Ilić: Iz zgodovine človeške neumnosti – Oblikovalska zgodovina sveta. Koncept razstave temelji na komunikacijski moči oblikovanja in ilustracije Mirka Ilića ter na njegovi sposobnosti likovne artikulacije problematike nekaterih najbolj kompleksnih družbenih in političnih tem našega časa in preteklosti. Kot oblikovalec, umetniški vodja in ilustrator številnih časopisov in revij – Polet, Start, Danas, Panorama, Time, New York Times, Wall Street Journal in drugih – je Ilić z likovnimi upodobitvami aktualnih družbenih in političnih dogodkov pustil močan pečat.

Razstava, ki jo je zasnoval Marko Golub, je bila prvič prikazana septembra 2021 v organizaciji Hrvaškega društva oblikovalcev (HDD), ponuja panoramski pregled del Mirka Ilića: od plakatov do naslovnic časopisov, od ilustracij do stripov, od sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Narativ razstave je zgodba o dvajsetem in enaindvajsetem stoletju, ki predstavlja eno od možnih razlag časa, v katerem živimo, in vzrokov, da danes smo, kjer smo. Razstava in spremljajoča knjiga sopostavljata dela, ki so eksplicitno politična, s tistimi, ki to na prvi pogled niso; prodorno razlago družbene realnosti soočata z interpretacijo kompleksnih znanstvenih in filozofskih spoznanj, dramo svetovnih konfliktov z intimnimi pretresi, podobe sovraštva in zla s podobami empatije in ljubezni.