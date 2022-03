Serija glasbenih, pogovornih in kabarejskih dogodkov

Nova programska shema v Cukrarna baru

Tatovi podob

© Nada Žgank

V prihajajočem tednu Cukrarna bar, ki deluje v novem prostoru sodobne umetnosti - Cukrarni, vstopa v pomlad z novo programsko shemo, ki bo obiskovalkam in obiskovalcem ponudila glasbene, humanistične in kabarejske vsebine.

PianoLab je cikel dogodkov, ki vsako sredo ob 20.00 Cukrarna bar prelije v kreativni hibrid, glasbeno prizorišče v živo, funky koktejl bar, prostor srečevanj. Spoj jazzovske, sodobne, klasične in elektronske klavirske improvizacije bo vsak mesec ponudil dva pianista oz. pianistki v tedenski rotaciji.

Prvi bo v sredo 9. marca (nato pa še 23. marca) ob 20.00 nastopil Tine Grgurevič - Bowrain, slovenski sodobni skladatelj, pianist in glasbeni producent. Predstavil bo svoj nov solistični repertoar, katerega dele je premierno predstavil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, 16. in 30. marca pa bo nastopil tudi pianist Anže Vrabec, ki deluje v številnih zasedbah, trenutno pa je študent na Kärntner Landeskonservatorium (KONSE) v Celovcu, jazz klavir ga poučuje ameriški pianist Rob Bargad.

BILANCA je cikel sobotnih glasbenih dogodkov in druženj, na katerih glasbeniki in glasbenice, producenti in producentke ter profesionalni in amaterski ljubitelji in ljubiteljice glasbe predstavljajo svoje ali tuje zvočne bilance za preteklo ali tekoče leto ob vizualnih intervencijah umetnice Liare T’Soni. Tedensko se bodo vrteli vrhunci raznolike elektronike iz različnih bolj in manj znanih virov.

Jazz Ars All Stars je cikel vrhunskih jazzovskih koncertov, ki jih enkrat mesečno ob nedeljah pripravljamo v sodelovanju z Radiom Slovenija - Program ARS. Po uspešnem zimskem zagonu, ko so nastopili Lia Pale in mathias rüegg, Aleš Rendla, Jure Pukl in Marko Črnčec ter Big Band RTV Slovenija in Karin Zemljič, bosta v nedeljo, 13. marca ob 20.00 nastopila Ajda Stina Turek in Vid Jamnik z gostom Tomažem Gajštom.

Dobra družba je cikel pogovorov, na katerih bodo gostje v dobri družbi radijske novinarke Tatjane Pirc, pesnice in kolumnistke Anje Zag Golob, pravnice in voditeljice Bojane Leskovar in digitalnega stratega in umetnika Vuka Čosića govorili o dobri družbi.

Na prvem druženju bo v torek 8. marca ob 19.00 internetni veteran, digitalni strateg, predavatelj, pisec in aktivist Vuk Ćosić gostil profesorja kulturologije z ljubljanske FDV dr. Mitjo Velikonjo. Govorila bosta o odnosu med ustvarjalnostjo in umetnostjo, o subvezivnih umetniških projektih znanih neznanih in ravno tako radikalnih in kritičnih intervencijah drugih neznanih, o razmerju med politično opozicijo, javnimi institucijami in ulico v času organiziranega prostaštva, o ulični simboliki in dometu ulice.

V torek 22. marca bo Anja Zag Golob gostila ginekologinjo, socialno delavko in medicinsko seksologinjo dr. Gabrijelo Simetinger, v torek 5. aprila Tatjana Pirc filozofa dr. Petra Klepca ter v četrtek 21. aprila Bojana Leskovar profesorico na Fakulteti za socialno delo dr. Darjo Zaviršek ter pravnika in penologa dr. Dragana Petrovca.

Tatovi podob so slovenska tehnoburleska, ki v produkciji zavoda Emanat že 10 let uspešno polni gledališke in druge dvorane, v zadnjem času pa je zatočišče našla v Cukrarna baru. Je nema komedija telesa, ki parodira okorelost družbenih vlog. Nekritično si prisvaja, kopira in lepi ženstvenost, moškost, družinska razmerja, mačizem in druge izprijene družbene vloge, ki po krivem veljajo za normativne. Naslednjič že v četrtek 17. marca ob 20.00.