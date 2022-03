»Nesprejemljivo je, da se demonizira tudi rusko umetnost«

IZJAVA DNEVA

"Menim, da je nesprejemljivo, da zaradi agresije Putinove vojaške hunte svet v svoji razumljivi želji po obsodbi agresije demonizira tudi rusko umetnost. Odpovedujejo se koncerti, s sporedov izginjajo ruski skladatelji ... To je po mojem mnenju nedopustno, celo nevarno. Prav gotovo mi ni treba pojasnjevati pomena dediščine ruske kulture in umetnosti, še posebno v prostoru, v katerem živimo. Dejstvo je, da brez vplivov velikanov ruske klasične glasbe, literature, gledališča, filma in plesa ne bi bilo prenekaterih, tudi ključnih del naše književnosti, glasbe, gledališča ... Zato menim, da je nujna naša jasna opredelitev proti agresiji, a obenem se moramo odločno postaviti v bran umetnosti in kulturi ne glede na njeno provenienco."

(Direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina o tem, da kultura in umetnost ne moreta in ne smeta postati sredstvo političnega obračunavanja; via Večer)