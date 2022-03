Večno vprašanje o načinih gledanja na žensko

Skupinska razstava Vračanje pogleda v Cukrarni, na kateri se predstavlja več kot 50 umetnic

Maja Smrekar, K-9_topologija: Hibridna družina, 2016

© Arhiv umetnice

V Cukrarni bo od 11. marca do 21. avgusta na ogled skupinska razstava Vračanje pogleda, ki prikazuje izsek iz ustvarjalnih procesov in praks več kot 50 umetnic v slovenskem prostoru od devetdesetih let preteklega stoletja do danes. S predstavljenimi deli se osredotoča na specifične družbene tematike, vprašanja identitete, feminizma in reprezentacije umetnic v umetniškem sistemu, hkrati pa razkriva raznolike poetike, forme ali koncepte, ki omogočajo bolj sistematičen pogled na določene dogodke iz preteklosti. Kustosinje razstave: Alenka Gregorič, Alenka Trebušak, Mara Anjoli Vujić in Mateja Podlesnik.

Gre za zaokrožen, nikakor pa ne zaključen pogled na omenjeno obdobje, katerega umetnostnozgodovinski narativ je glavnina avtoric odločilno zaznamovala – nekatere izmed njih so umetnostno prizorišče že zapustile, spet druge nanj šele vstopajo. Marsikatero od izbranih del velja za referenčni zgled določenega časa ali pa je pionirsko v avtorskih pristopih in izvedbi. Vrsta eksponatov se osredotoča na specifične družbene tematike, vprašanja identitete, spola, feminizma in reprezentacije umetnic v umetniškem sistemu.

Pozornost so namenili tudi umetnicam, ki so vztrajale pri določenem izrazu, poetiki, formi ali konceptu, in tistim, ki so omogočile bolj sistematičen pogled na določene dogodke iz preteklosti. Vsako izmed del je povezano z večnimi preizpraševanji, najsi projekti raziskujejo človeka, njegov odnos do soljudi, okolja in drugih oblik življenja, ali pa opredeljujoče ga tehnoznanstvene in družbenopolitične okoliščine.

Nataša Prosenc Stearns, Meduze, 2017

© Izsek iz videa

"Z obsežnim prikazom slik, skulptur, videov, performansov, intervencij in zvočnih dogodkov ter dopolnjujočim ga diskurzivnim programom – od predstavitev, projekcij filmov do pogovorov in razprav – želimo vzpostaviti dialoška razmerja med deli oziroma projekti različnih generacij umetnic, različnih medijev, praks in motrenj, ter se osredotočiti na izbrane pojave v sodobnem slovenskem umetnostnem prostoru. V iskanju skupnih točk in tudi z odkrivanjem prekrivajočih se razmislekov, konceptov ali zgodb smo z upoštevanjem oblikovanja celostne zgodbe, ki jo sestavljajo fragmenti iz izredno plodne umetnostne produkcije zadnjih tridesetih let, kustosinje oblikovale štiri vodilne tematske sklope: osredotočajo se na urbano in naravno krajino, telo oziroma figuro, umetnostni sistem ter družbenopolitično okolje," so zapisale kustosinje.

Prostorsko postavitev pa so zasnovale v smeri pogleda, ki naj bi kar najbolje poudaril posamezne likovne, vsebinske in konceptualne povezave med avtoricami. "Smer pogleda", na katerega namiguje tudi naslov razstave, odpira večno vprašanje o načinih gledanja na žensko – o tem, kdo gleda in kdo je predmet pogleda, ali drugače, kdo je tisti, ki se sooča s pogledom drugega.

Na razstavi sodelujejo: Nika Autor, Lela B. Njatin, Uršula Berlot Pompe, Suzana Brborović, Mateja Bučar, Jasmina Cibic, Lea Culetto, Dragica Čadež, Špela Čadež, Ksenija Čerče, Tina Dobrajc, Eclipse, Elena Fajt, Feminalz/Tatovi podob, Meta Grgurevič, Olja Grubić, Sanela Jahić, Duša Jesih, Andrea Knezović, Metka Krašovec, Ema Kugler, Tanja Lažetić, Maja Licul, Polonca Lovšin, Aprilija Lužar, Sanja Nešković Peršin, Špela Petrič, Irena Pivka, Marjetica Potrč, Alenka Pirman, Nataša Prosenc Stearns, Marija Mojca Pungerčar, Nataša Ribič, Lina Rica, Rene Rusjan, Maruša Sagadin, Duba Sambolec, Ana Sluga, Mojca Smerdu, Maja Smrekar, Saša Spačal, Zora Stančič, Robertina Šebjanič, Nika Špan, Apolonija Šušteršič, Neja Tomšič, Polona Tratnik, Milena Usenik, Aleksandra Vajd, Petra Varl, Kamila Volčanšek, Tanja Vujinović, Irena Z. Tomažin, Joni Zakonjšek, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Nataša Živković, Janja Žvegelj.