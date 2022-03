»Interneta ni mogoče nadzirati. In če ga ni mogoče nadzirati, bo zmagala svoboda.«

Zvezdniški umetnik Ai Weiwei je 11. marca prevzel za en dan prevzel profil dunajske galerije na Instagramu

Ai Weiwei, Iluminacija, 2019, Kocke LEGO

© Courtesy of the artist and Lisson Gallery © 2022 Ai Weiwei

Galerija Albertina Modern na Dunaju bo od 16. marca do 4. septembra gostila najobsežnejšo retrospektivo kitajskega umetnika in aktivista Aia Weiweia doslej. Razstava z naslovom Ai Weiwei – v iskanju človečnosti bo predstavila kulturno ustvarjanje in aktivistično udejstvovanje tega slovitega konceptualnega umetnika skozi različna obdobja njegovega življenja.

Na ogled bodo ključna dela njegove več kot 40 let dolge kariere, od skulptur, stenskih poslikav, inštalacij, do fotografij in filmov. Retrospektiva bo na ogled od 16. marca do 4. septembra.

Ai Weiwei je angažiran umetnik in strog kritik avtoritarnih sistemov. Revija ArtReview ga je leta 2011 razglasila za najbolj vplivno osebo v svetu umetnosti. Njegova dela tematizirajo proteste, cenzuro, manipulacijo in nadzor države nad državljani. Svojo pozornost vedno usmerja na dogodke, ki ogrožajo človekove pravice in svobodo mišljenja. Skozi umetniška dela razgalja metode zastraševanja, ki jih izvaja kitajska vlada, ogroženost novinarjev in političnih aktivistov, proteste v Hongkongu, obsežne omejitve ob izbruhu koronavirusa v Wuhanu, begunsko situacijo in lastno aretacijo leta 2011 zaradi političnega aktivizma na Kitajskem.

Umetnik družabne medije spretno uporablja za mobilizacijo ljudi in zastavljanje neprijetnih vprašanj vladajočim. Kot uvod v odprtje razstave na Dunaju je Ai Weiwei v petek, 11. marca, za en dan prevzel urejanje profila Albertine na Instagramu. "Interneta ni mogoče nadzirati. In če ga ni mogoče nadzirati, bo zmagala svoboda. Tako enostavno je," je povedal umetnik.