Ali je tako diktatorstvo sprejemljivo? Se strinjamo s cenzuro?

IZJAVA DNEVA

"Faust bi lahko bil moja zadnja produkcija. Naj razložim, zakaj. V četrtem dejanju sem želel modre, bele in rdeče zastavice, ki jih je na odru videti za steno iz oken, nadomestiti z rumenimi in modrimi. Gledališče in opera bi morala slišati utrip zdajšnjosti. Zame je ta utrip obarvan modro in rumeno. A uporabo teh barv mi je direktor ljubljanske operne hiše, gospod Staš Ravter, prepovedal. Še več: upravnik vašega kulturnega templja mi je dal vedeti, da ne bom nikdar več stopil v njegovo opero, če bom to prepoved zaupal novinarjem."

"Ali je tako diktatorstvo sprejemljivo? Se strinjamo s cenzuro? Se strinjamo z izsiljevanjem, ko gre za svobodo govora? Kot umetnik? Kot oseba? Rad imam Ljubljano. Zelo. Rad imam Slovenijo. Zelo. In rad imam vas vse. Zelo. A doma imam ogledalo, vsak dan se moram pogledati vanj in se oceniti, se izprašati. Ne, nikdar ne bom privolil v navadno izsiljevanje. Nikdar se ne bom strinjal s cenzuro. Če mi bo direktor zaprl vrata – naj bo tako. Obdržal bom najlepše spomine. Teh, gospod direktor, mi ne morete nikdar vzeti. Kakor tudi ne mojega mnenja. Nikdar."

(Flamski režiser in scenarist Frank Van Laecke po četrtkovi premieri opere Faust na odru SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je občinstvu sporočil, da mu je direktor Staš Ravter prepovedal uporabo rumenih in modrih zastavic na odru; via MMC RTV Slovenija)