Pošljite svoj kratki film

Do 25. marca zbirajo prijave za kratke filme, ki jih bodo v Radovljici predvajali 1. aprila

Utrinek s prve edicije festivala

© Arhiv organizatorja

Klub kratkih do 25. marca zbira prijave za kratke filme, ki jih bodo v okviru Kino kluba predvajali 1. aprila ob 19. uri v Linhartovi dvorani Radovljica, pospremil pa jih bo pogovor s filmskimi ustvarjalci. Dogodek organizira Zavod Aspekt v sodelovanju s kinom Linhartove dvorane Radovljica.

"Klub kratkih je odprta platforma za vse ustvarjalce kratkih filmov, ki želijo svoje delo pokazati na velikem platnu, prav tako pa tudi za vse ljubitelje filma, ki želijo videti delo še ne tako znanih filmarjev, ter se uključevati v diskurze o filmskem ustvarjanju. Kot kolektiv si želimo, da imajo vse zgodbe prostor biti slišane in vidne," so zapisali organizatorji.

Januarja so v svoji prvi ediciji gostili 10 selekcioniranih neodvisnih kratkih filmov. Tokrat pa v duhu dneva norcev k prijavi vabijo noro-prizadeto-navihane-kratke-haha-komedije. Ponovno se obetajo kratki pogovori, degustacija, glasbeni program in filmski kotiček, kjer se bodo udeleženci lahko spoznali s filmsko opremo in metodami dela.