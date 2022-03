»Mita o narodu ni mogoče pokopati, dokler duhovi spodjedajo njegov temelj«

Zasedba Laibach in apolitično-politični muzikal Mi smo narod (Wir sind das Volk) 8. aprila v Cankarjevem domu

Po dveh razprodanih nastopih v Kinu Šiška, bo skupina Laibach 8. aprila ob 20. uri v Cankarjevem domu še zadnjič v Ljubljani predstavlja apolitično-politični muzikal Mi smo narod (Wir sind das Volk), ki je nastal po motivih in besedilih nemškega dramatika Heinerja Müllerja. Album bo v petek, 25. marca, izšel kot razširjena različica zgoščenke, od 10. junija pa bo na voljo tudi na vinilni plošči. Gosti bodo Mina Špiler, Katarina Stegnar, Cveto Kobal, Sašo Vollmaier, Vier Personen Quartet, The Stroj in Peter Mlakar.

Ta zelo posebni "muzikal" oziroma mešanica koncerta in gledališča je bil iniciran leta 2019, ko je skupina prejela vabilo dramaturginje in režiserke Anje Quickert, vodje mednarodnega združenja Heiner Müller Gesellschaft, ki je predlagala sodelovanje na predstavi Wir sind das Volk po dramskih in poetskih besedilih velikana sodobne nemške literature, Heinerja Müllerja. "Ko slišimo za besedo 'narod', nas prime na muzikal," je zapisala skupina Laibach.

Premiera tega projekta je bila v berlinskem gledališču HAU (Hebbel am Ufer) 8. februarja 2020, ki sta ji sledili še dve ponovitvi, preden je epidemija začasno zaustavila projekt. Za slovenski prostor je skupina pripravila slovensko verzijo projekta, s katero je konec avgusta 2021 odprla Festival v Celovcu in septembru lani dvakrat razprodala tudi avditorij Kina Šiška.

"Projekt Mi smo narod (Wir sind das Volk) končno združuje tisto, kar bi se že davno moralo zgoditi: Laibach in nemški dramatik in pesnik Heiner Müller skupaj. Mita o narodu ni mogoče pokopati, dokler duhovi spodjedajo njegov temelj. Dialog z mrtvimi se ne sme prekiniti, dokler se ne razkrije, kateri del prihodnosti je bil pokopan z njimi."



Anja Quickert,

dramaturginja in režiserka

"Takoj ko se pojavi beseda 'Volk' (narod, ljudstvo, nacija), postanem sumljiv," je leta 1990 pojasnil Heiner Müller. "To ni moj narod. Zelo dobro sem razumel, zakaj je Brecht vedno vztrajal pri besedi 'ljudstvo' namesto 'narod'.

Po besedah Anje Quickert je slogan "Mi smo ljudstvo" neuporaben, sploh ne vžge. Protestna zborovanja, ki so leta 1989, ob rušitvi Berlinskega zidu, skandirala 'Mi smo narod' in se nato uveljavila kot politični subjekt, takrat niso zvenela neupravičeno. Od takrat je izraz 'Volk/narod' doživel globoke politične spremembe – ne samo v Nemčiji, temveč povsod po Evropi, v ZDA in drugod po svetu. Etnični potencial 'naroda' se je spet razkril, zaradi česar je postal instrument nacionalistične in rasistične izključenosti in danes to geslo predstavlja pravičniško težo mešane ljudske množice, ki ima vsega dovolj.

