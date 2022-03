Spodbujanje bralne kulture

Štirje bralni klubi LUD Literatura

Ker si pri LUD Literatura želijo svoje znanje in navdušenje nad branjem širiti med ljudmi različnih starosti, okusov in zanimanj, so s podporo Mestne občine Ljubljana zasnovali štiri bralne klube.

Odraslim bralkam in bralcem so namenjeni klubi Andreja Blatnika (Branje, potovanje), Lare Paukovič (Odnosi naši vsakdanji) in Veronike Šoster (Žanrsko branje), bralni klub Tine Bilban in Gaje Kos (Pustolovščine med platnicami) pa je namenjen mladim od 9. do 12. leta.

Prva srečanja se bodo odvila v aprilu, vse informacije pa so dostopne na tej povezavi >>

Udeležba na klubih je brezplačna. Prijavite se lahko na toliko klubov, kot želite. Prijave so odprte do 28. marca do zapolnitve mest, prijavite pa se tako, da pišete izbranemu mentorju ali mentorici. Srečanja bodo potekala na različnih lokacijah po Ljubljani.